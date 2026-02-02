大和ハウスグループの大和リースを代表とする企業グループは、3月28日に栃木県宇都宮市のライトライン（LRT）平石停留場前にアークタウン宇都宮（東部総合公園）をオープンする。

新設の公園としては栃木県内で初のPark−PFI（公募設置管理制度）を活用した事業となる。民間のアイデア・ノウハウを活かし、アーバンスポーツ施設や産直店など宇都宮市の魅力を発信する、新たなランドマークとして人々を迎える。

同公園は、新設の公園としては県内で初めて公募設置管理制度（Park−PFI）を活用した総合公園。国内外の大会の開催にも対応可能な本格的なスケートパークをはじめ、3x3バスケットボールなどのスポーツや多様なイベントに対応できる屋根付き多目的広場、ゆとりある芝生広場などを備え、子どもから高齢者まで幅広い世代の人が楽しめる施設となる。



「スケートパーク（屋根付き）」完成予想パス

愛称「アークタウン宇都宮」は投票総数1万761票の中から選ばれた。「アーク」は、スケートボードやBMXの競技者が空や大地に描く美しい“弧”を表現している。また、ライトラインの交通結節拠点として、多くの人が行き交い、集い、憩う、まるで小さなまち（タウン）のような場所になるようにとの願いが込められている。

施設のPRポイントは、スケートボード元日本代表監督監修の、初心者から上級者まで楽しめるコースで、国内外の大会の開催にも対応できる国内最大級の屋根付きスケートパークがあるとのこと。初級者から中級者を主たる対象としながら、上級者のトレーニング利用も想定したBMXフリースタイル・パーク・3×3バスケットボールなど、各種スポーツやイベントを行うことができる屋根付きの多目的広場も備える。散歩やピクニックなども楽しめる開放感ある芝生広場や四季の移ろいを感じられる彩りあふれるフラワーガーデン、市内企業や県内企業が出店する産直、園芸、飲食・カフェも併設している。

［公園概要］

公園名称：東部総合公園（愛称：アークタウン宇都宮）

所在地：栃木県宇都宮市下平出町2945番地1

公園面積：3万6069.3m2

公園種類：総合公園

施設概要：スケートパーク、BMXパーク、屋根付き多目的広場、スポーツ用品店、産直店、園芸店、飲食店、管理事務所

駐車場台数：219台

駐輪台数：40台 無料

オープン日：3月28日（土）

大和リース＝https://www.daiwalease.co.jp