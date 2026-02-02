ダイドードリンコは、今年春夏の新商品として、「ミウ レモン＆オレンジ」を2月16日から発売する（発売当初は青キャップでの販売となる）。

「ミウ」シリーズは、「海洋深層水」由来のミネラル（同シリーズのミネラルとは、ナトリウムのこと）を含む止渇飲料シリーズとして多くの消費者に愛され、飲用されている人気シリーズ。

今回新発売する「ミウ レモン＆オレンジ」は、レモンとオレンジの果汁を使用し、果汁感がありながらもすっきりとした味わいに仕上げた。また、ナイアシン、ビタミンB6の2種のビタミンを配合している。

さらに、ナトリウムを40mg（100ml当たり）以上含んでおり、熱中症対策（同商品は、全国清涼飲料連合会の定める「熱中症対策」表示ガイドラインの基準を満たす、少なくとも、ナトリウム濃度として飲料100ml当たり40〜80mg（食塩相当量として0.1〜0.2g）を含有する清涼飲料水）としてもぴったりな商品となっている。これからの季節の水分補給はもちろん、仕事の合間や食後のリフレッシュなど、さまざまなシーンで喉の渇きを心地よく潤してもらえる。

［小売価格］174円（税別）

［発売日］2月16日（月）

ダイドードリンコ＝https://www.dydo.co.jp