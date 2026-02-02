コラボカフェの目的は食べ物よりも空気感？ 腐女医が推し作品の空間を満喫／腐女医の医者メシ！
毎日多忙を極めるお医者さん。一体、普段はどんな食事をしているのでしょうか？
【漫画】『腐女医の医者メシ！』を第1回から読む
大人気シリーズ『腐女医の医者道！』のスピンオフ作品『腐女医の医者メシ！』は、現役外科医であり3児の母、そしてオタクでもある、さーたりさんの「食」にまつわるエピソードをつづったコミックエッセイです。超多忙な女性医師のリアルな食生活、大胆不敵なレシピの数々、推し活でのコラボカフェ事情、医療の現場で見た「食べられない人」たちのリアルなどをご紹介します。
1月15日には、シリーズ最新作『腐女医の医者道！ 外科医のプライド編』も発売。ぜひあわせてチェックしてみてください。
※本記事は『腐女医の医者メシ！』（さーたり/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました
