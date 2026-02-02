1児の母・内山理名「子ども寝ている間に」作ったパンケーキ朝食披露「お洒落なカフェみたい」「焼き色が完璧」の声
【モデルプレス＝2026/02/02】女優の内山理名が2月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのパンケーキを公開し、反響が寄せられている。
【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「焼き色が完璧」ホットバナナ付きお洒落パンケーキ
内山は「Sunday」のタイトルつきで、ストーリーズを更新。「子ども寝ている間にサクッとパンケーキ。メープルとバターでキャラメリゼしたホットバナナに癒された朝」とつづり、バナナとスライスした苺が美しく飾られた、きつね色に焼けたパンケーキを披露している。
この投稿に、ファンからは「サクッと作るレベルが違う」「お洒落なカフェみたい」「飾りが綺麗」「焼き色が完璧で食欲そそる」「盛り付けのセンスが良すぎる」「朝からこのクオリティ凄い」といったコメントが寄せられている。
内山は俳優の吉田栄作と2018年6月に交際が報じられ、2021年11月に結婚を発表。2025年9月10日、自身のInstagramで第1子が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「焼き色が完璧」ホットバナナ付きお洒落パンケーキ
◆内山理名、手作りパンケーキ披露
内山は「Sunday」のタイトルつきで、ストーリーズを更新。「子ども寝ている間にサクッとパンケーキ。メープルとバターでキャラメリゼしたホットバナナに癒された朝」とつづり、バナナとスライスした苺が美しく飾られた、きつね色に焼けたパンケーキを披露している。
◆内山理名の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「サクッと作るレベルが違う」「お洒落なカフェみたい」「飾りが綺麗」「焼き色が完璧で食欲そそる」「盛り付けのセンスが良すぎる」「朝からこのクオリティ凄い」といったコメントが寄せられている。
内山は俳優の吉田栄作と2018年6月に交際が報じられ、2021年11月に結婚を発表。2025年9月10日、自身のInstagramで第1子が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】