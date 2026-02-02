IVEレイ＆リズ、ヴァレンティノの公式アンバサダーに就任　日本人メンバーも大役に意気込み

IVEのレイとリズが、「メゾン・ヴァレンティノ（Maison Valentino）」の公式アンバサダーに就任した。

メゾン ヴァレンティノは2月2日、2人の起用を正式に発表。

【写真】レイ、突然の水着姿「刺激強い」

アンバサダー就任にあたりレイとリズは、「公式アンバサダーとしてご一緒できることを、心から光栄に思います。先日、パリのショーで体感したメッセージと美しさに深く魅了されました。これからの旅路が本当に楽しみです」と喜びのコメントを寄せている。

2人は1月28日にパリで開催された、クリエイティブディレクター、アレッサンドロ・ミケーレによる2026年オートクチュールコレクション「スペキュラ・ムンディ」のショーに出席したばかり。モダンでエレガントなスタイルを見事に着こなし、現地でもその相反する個性が注目を集めていた。

2021年のデビュー以来、主要音楽賞の大賞を総なめにするなど、K-POP界のトップを走り続けているIVE。その勢いは日本でも凄まじく、『NHK紅白歌合戦』への出場や東京ドーム公演の即日完売など、圧倒的な存在感を放っている。

（写真＝メゾン・ヴァレンティノ）レイとリズ

特にレイはグループ唯一の日本人メンバーとして、高いパフォーマンス力とキャラクターで絶大な支持を得ている。リズも唯一無二のボーカルでファンを魅了しており、今回のダブル就任はファッション業界からも熱い視線が注がれている。

今後はアンバサダーとして、メゾンが展開する数々のイベントやプロジェクトに登場する予定だ。

◇レイ プロフィール

2004年2月3日生まれ。愛知県名古屋市出身。本名は直井怜（なおい・れい）。2018年に日本で行われたオーディションに合格し、STARSHIPエンターテインメントの練習生になった。2021年12月にガールズグループIVEの一員としてデビューした際は、STARSHIPエンタ初の“日本人アイドル”として話題を集めた。趣味は絵を描くことと可愛いもの集め。童顔な顔立ちだが169cmと高身長で、癒し系のルックスとは正反対のエッジの効いたラップが魅力。

◇リズ プロフィール

2004年11月21日生まれ。2021年12月1日、6人組ガールズグループIVEのメンバーとしてデビューした。デビュー曲『ELEVEN』をはじめ、『LOVE DIVE』『After LIKE』が3連続ヒットを記録し、一気に人気ガールズグループの仲間入りを果たした。グループではユジンと共にメインボーカルを務める。メンバーによると、恥ずかしがり屋だが、親しくなると気さくでおもしろい一面があるとのこと。