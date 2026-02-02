「この人、将来ビッグになりそう！」と感じる男性の特徴９パターン
将来出世するタイプの男性は、若い頃からその前兆が表れていたりするもの。一体、成功する男性にはどんな特徴があるのでしょうか。『オトメスゴレン』女性読者に聞いた、「『この人、将来ビッグになりそう！』と感じる男性の特徴」を紹介します。
【１】批判されても自分の意志や信念を曲げない男性
「周囲の成功者は共通して『揺るぎない意志』を持っていると思う」（２０代女性）と、出世するには「強い意志」が欠かせないと思っている女性が多いようです。理想を掲げ、それに向かって努力する姿は、どんな女性の目にも素敵に映るのかもしれません。
【２】どんな些細なことであっても、期日や約束をきっちり守る男性
「約束を守れない人の後ろには、誰もついてこないから」（２０代女性）というように、基本的な部分をしっかりおさえていないとビッグにはなれないと感じている女性もいるようです。仕事上はもちろん、プライベートの約束もドタキャンするなどは避けましょう。
【３】交友関係が広く、仕事以外の場面でもフットワークが軽い男性
「行動範囲が広がると、成功の幅も広がると思う」（２０代女性）と、人脈の豊富さが本人にいい影響をもたらすと考える女性もいるようです。おもしろそうなイベント事には積極的に足を運び、様々な分野の人と友達になってみるといいかもしれません。
【４】絶妙な言い回しをするなど話術がありコミュニケーション能力が高い男性
「どんな人とでも打ち解けられるし、会話の中で生まれたチャンスを逃さない」（１０代女性）と、会話のスキルが高くて頭の回転が早い人も、将来ビッグになる予感を与えるようです。話上手を目指すには、相手の言葉に耳を傾け、聞き上手になることから始めてみましょう。
【５】逆境を恐れず、失敗しても前向きにとらえることのできる男性
「多少のミスにいちいちくじけない人は強い。チャレンジ精神も大切」（１０代女性）と、困難な状況で前向きな思考ができる人も、将来有望だと思われるようです。失敗そのものより「同じ失敗をしないために何ができるか」に焦点を当てて考えると、道が開けるかもしれません。
【６】固定観念にとらわれない大胆なアイディアを出せる男性
「人と同じことをしていては前に進めない。独創的な人ほど飛躍する」（２０代女性）と、一風変わった個性派の男性に将来を期待する声もあるようです。会議やプレゼンで斬新な案が出せるよう、日頃からアイディアをメモする習慣をつけるといいかもしれません。
【７】ムードメーカーとして同性の友達や上司から好かれている男性
「人当たりがいいと有益な情報が入ってくるし、周りが助けてくれるから」（３０代女性）というように、周囲との繋がりを重視する女性もいるようです。「異性からモテること」より「同性の支持を得ること」のほうが、社会的な成功を収める鍵だといえるでしょう。
【８】周囲が慌てても物事を常に冷静に判断できる男性
「トラブルに臨機応変に対応できる能力は大切！」（２０代女性）というように、「慌てずに落ち着いて行動できる男性」は出世するタイプだと見なされるようです。理不尽な場面でも、カッとせずに一呼吸置いてから行動するように心がけると、冷静さが身についてくるでしょう。
【９】自分の決めたことは必ず有言実行する男性
「妄想や憧れで終わることなく、口にした言葉に責任を持てるかどうか」（３０代女性）というように、「言動に行動が伴っているかどうか」も出世に関わる重要なポイントのようです。何かの節目に目標を立てたら、達成できているかどうか振り返る習慣を身につけるといいかもしれません。
このほかに女性が「『この人、将来ビッグになりそう！』と感じる男性」には、どんな特徴があるのでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。（池田香織／ｖｅｒｂ）
