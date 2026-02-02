「貧乏くさっ！」と恋愛対象外に仕分けられてしまう服装９パターン
流行に気を配る女性に比べて、服装に無頓着な男性は少なくないもの。しかし、いくら本人が気にしていなくても、あまりに貧相なかっこうをしているようでは、周囲の女性から冷たい視線を浴びかねません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「『貧乏くさっ！』と恋愛対象外に仕分けられてしまう服装」をご紹介します。
【１】みすぼらしいことこのうえない「毛玉だらけのセーター」
「まさか本人には見えていないの？と疑うぐらい毛玉だらけで、いい加減捨てろやと思った」（20代女性）など、毛玉だらけのセーターはファッションセンス以前の問題かもしれません。ネットなどできれいに取る方法を調べるか、あるいは思い切って処分したほうがよさそうです。
【２】それってどこかの販促品だよね？「企業ロゴ入りのスタッフジャンパー」
「バイト先で貸与されたらしいんだけど、ティッシュ配りの人みたいでやっぱり変」（10代女性）というように、バイトと関係ない場所で企業や商品名入りのジャンパーを着用するのは不自然に思われそうです。「着られればなんでもいい」という考え方は改めたほうがいいかもしれません。
【３】小学生じゃないんだから！「穴の開いた靴下」
「居酒屋のお座敷とかで発見しちゃうとこっちも気まずくなる…」（20代女性）など、穴の開いた靴下は思い切って捨てる勇気を持ったほうがよさそうです。穴は開いていないにせよ、かかとが擦り切れた状態のものも処分したほうがいいでしょう。
【４】ものを大事にするのを通り越して情けない…「中学時代のジャージ」
「『着心地最高』って言うけど、ちょっとやりすぎ！」（20代女性）というように、学生時代のジャージはいくら思い入れがあっても部屋着にとどめるべきかもしれません。愛着があるのはわかりますが、少しは人目を気にしたいものです。
【５】アイロンぐらいかけようよ！「しわしわのワイシャツ」
「アイロンがないなら、時々でいいからクリーニングに出してほしい」（20代女性）など、しわしわのワイシャツは女性に冷ややかに見られるだけでなく、職場での評価も下げかねないようです。パリッとした気持ちで過ごすためにも、ワイシャツのシワには気を配りましょう。
【６】もしかしてお父さんのお古…？「時代遅れのスーツ」
「上着の丈が長いうえにサイズもブカブカで、コントの衣装かと思った」（20代女性）というように、スーツは時代ごとにシルエットや丈など流行のスタイルが変わるため、時代遅れのものは悪目立ちしてしまうようです。新調するのは痛い出費ですが、長い目で見るとあなたの評価アップにつながるかもしれません。
【７】よれよれ感から貧相な雰囲気が漂う「首が伸びたTシャツ」
「首回りが伸びていると、どんなおしゃれTシャツでも貧乏くさく見えてしまう」（10代女性）というように、首が伸びたTシャツは女性には不評のようです。よほどお気に入りで捨てられない場合は、部屋着に限定して愛用しましょう。
【８】丈詰め代をケチったの？「裾が長すぎるパンツ」
「地面のほこりを引きずって歩いている状態で、なぜ丈を詰めない？と純粋に不思議だった」（20代女性）というように、女性は意外とパンツの裾丈もチェックしているもの。専門業者に依頼すれば1000円前後で調整してくれるので、一度調べてみてはいかがでしょうか。
【９】せめてもう少しメンテしてほしい「くたびれた革靴」
「『これ、高かったんだよ』と言っていましたが、見た目はほぼゴミ…」（10代女性）など、履き古した革靴は、妙な存在感を放ってしまうようです。メンテで生き返ることもあるので、少しでも以前の状態に戻してあげる努力をしたいところです。
「人は見た目が○割」という言葉があるように、服装は第一印象を大きく左右するものです。おしゃれを意識する必要はなくても、せめて清潔感のあるファッションを心がけましょう。（石原たきび）
