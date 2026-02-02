投票日まで残りわずかとなった真冬の総選挙。高市早苗・首相率いる自民党は、解散前の高い支持率を選挙結果に結びつけ、安定した政権基盤を築くことができるのか。連立を離脱した公明党支持者の動向が結果を左右すると見込まれる、総選挙の最新情勢を選挙区ごとに徹底分析するシリーズ「当落予測」。今回は東京11区から20区までを紹介する。

カギを握る「公明党票」の行方

今回の総選挙のカギを握るのは選挙区ごとに1万〜3万票あるとされる「公明党票」の行方だ。

通算すれば四半世紀近く続いた自公連立政権時代は、自公の選挙協力によって公明党票が多くの小選挙区で自民党候補に上乗せされ、当選に大きく寄与してきた。

しかし、公明党の連立離脱で自公の選挙協力が解消され、さらに解散直前に公明党が立憲民主党と「中道改革連合」（中道）を結成したことで選挙の枠組みと状況がこれまでの選挙とは大きく変わった。その公明党前職は中道に合流後、小選挙区には候補を立てずに全候補が比例代表に回った。中道の小選挙区候補は立憲民主党出身候補と新人ばかりだ。

これまで自民を支えてきた公明党票がどのくらい自民候補に残るのか。これまで対立してきた立憲民主党出身の中道の候補に流れるのか、あるいは無党派層になっていくのか。それによって小選挙区の情勢は左右される。

その影響がとくに大きいのが自民、中道の対決を軸に、多くの政党が候補を立てた東京の30小選挙区だ。

では、東京の各選挙区に「公明党票」はどのくらいあるのか。

前回総選挙（2024年10月。投票率53.85％）の結果から、公明党の比例東京ブロックの得票を選挙区別に集計し、それぞれの選挙区に公明党票（比例代表票）がどのくらいあるかを分析した。それを見ると最も多い東京24区（八王子市）の3万1000票から、東京2区（中央区、台東区）の約1万1000票まで選挙区によってバラツキが大きく、公明党票の影響が大きい選挙区はどこかがわかりやすい。

そうした公明党票の動向を加味しながら、選挙情勢分析に定評がある政治ジャーナリスト・野上忠興氏に東京の各選挙区の最新情勢を分析してもらった。今回は11区から20区までを紹介する。

公明党票を背景に三つ巴の戦いも

公明党票が多い選挙区が並ぶ11区から20区を見ていこう（2024年の総選挙で公明党が獲得した比例票は2万〜3万）。

11区は旧安倍派の大幹部、下村博文氏が返り咲きできるかが注目される。下村氏は前回は派閥の裏金問題で自民の公認を得られずに無所属で出馬したものの、強い裏金批判を浴びて大差で落選した。今回は自民公認での出馬だが、中道の前職・阿久津幸彦氏にリードを許している。公明党票も離れ、厳しい戦い。

12区は公明党票が前回総選挙で約2.5万と多い選挙区。自民前職・高木啓氏、維新の前職・阿部司氏に対抗して中道新人・中原翔太氏が公明党票を背景に三つ巴の戦いを展開中だ。13区も公明党票が多いが、中道の候補者がいないことから自民前職の土田慎氏がやや優勢、おなじく14区も自民前職・松島みどり氏が優勢だ。

15区は中道前職・酒井菜摘氏、16区は自民前職・大西洋平氏がやや有利な展開。候補者乱立となった17区も公明党票が多いものの、自民前職・平沢勝栄氏はこれまでも公明党の推薦を受けずに当選してきただけに、公明の連立離脱の影響は小さい。

18区は中道前職の松下玲子氏が優勢、19区は前回敗れて比例で復活当選した自民の松本洋平・文部科学相が苦しい戦い。東京で石原環境相と松本文科相の現職閣僚2人が落選となれば高市政権にはダメージとなる。20区も公明党票が多いものの、中道の候補者がいないため自民前職・木原誠二氏がリード。

