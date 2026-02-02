TWIN PLANET所属を報告した早坂ゆう（写真はインスタグラムより）

　インフルエンサーの早坂ゆう（19）が、2日までに自身のインスタグラムを更新。「『TWIN PLANET』に所属することになりました」と報告した。

　投稿で「ご報告」「この度、株式会社「TWIN PLANET」に所属することになりました。ご報告が大分遅れてしまいました、、！改めまして"早坂ゆう"です」と自己紹介した。

　続けて「今年新しいことに挑戦します！まだ皆にはちゃんと伝えられないけど、、伝えられる日が来るまで沢山努力します！まってていただけると嬉しいです」と期待をつづった。

　また「いつも応援して下さってるファンの方達へ」とし、「ゆうのこと見つけてくれて、何があっても離れないで、応援し続けてくれてありがとう！皆めちゃくちゃ大好き！これからもよろしくね！」と感謝。「もっと沢山の方にゆうを知ってみつけてもらえるように精一杯頑張ります･.｡*･.｡*ゆうを推して絶対後悔させません これからも暖かい応援をどうぞよろしくお願い致します。！」と締めくくった。

　また、妹の早坂あい（19）も同事務所所属となり、公式サイトでプロフィール等が紹介されている。