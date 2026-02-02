【スタバ新作】“三層の美しいグラデーション”バレンタイン仕様の新作 『スイート ミルク チョコレート』2・3より登場
スターバックス コーヒー ジャパンは3日から、バレンタインシーズンに向けた期間限定ビバレッジ『スイート ミルク チョコレート』を販売する。人気定番メニュー「スイート ミルクコーヒー」を、チョコレート仕様にアレンジした特別な一杯で、冬のひとときを彩るデザート感あふれるドリンクに仕上げた。
【写真】バレンタイン限定フラペは、想像以上にビターな味わいに
『スイート ミルク チョコレート』は、定番商品として販売している「スイート ミルクコーヒー」で使用しているコーヒーを、香り高いクリームカカオベースに置き換えて開発された。バレンタインならではの甘さとカカオのコクを楽しめるのが特徴で、カカオの香ばしさとやさしい甘みが引き立つ味わいとなっている。
ビバレッジは、三層の美しいグラデーションが印象的だ。カップの底には、フレッシュクリームとホワイトチョコレート風味のシロップを合わせた濃厚なベースを配置。その上にミルクを重ね、トップにはクリームカカオベースを注ぐことで、飲み進めるごとに変化するカカオの風味と、まろやかな甘さを楽しめる構成となっている。
口に含むたび、ミルクのコク、ホワイトチョコレートの甘み、クリームカカオのほろ苦さが重なり合い、デザートのような満足感を演出するのもポイントだ。寒い季節にぴったりの、やさしく心を満たすミルクチョコレートドリンクとして提案される。
スターバックスの定番メニューをベースにしながら、バレンタインシーズン限定の特別感を加えた『スイート ミルク チョコレート』。自分へのご褒美はもちろん、季節の一杯として楽しめる存在になりそうだ。
