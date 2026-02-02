死亡や認知症によって口座が凍結されると、原則として遺産分割協議が終了するまでは預金を引き出したり動かしたりすることができません。ただし、実は「所定の手続き」を行うことで、相続預金のなかから一定額まで払い戻しを受けることが認められています。事例をもとに、その仕組みと注意点をみていきましょう。山粼裕佳子CFPが解説します。

あれ、下ろせない…父の「口座凍結」に頭を抱える38歳息子

「あれ、下ろせない」

ケンイチさん（仮名・38歳）は、ATMの前で立ちすくみました。

1週間前に亡くなった父親（享年70歳）の入院費を精算しようと、銀行のATMで父のキャッシュカードを入れたところ、取引できなかったのです。

母親に確認の電話を入れたところ、「ええ、こういうことは早めに対応しておかなきゃと思って。昨日銀行に連絡したわ」とのこと。

ケンイチさんは早くに実家を出て両親と別居していましたが、3ヵ月前に父が入院したとき、「今後お金の管理はお前に任せる」と、父から直接キャッシュカードを預かっていたのです。

金融機関に口座名義人の死亡を伝えてしまうと、その時点で銀行口座は凍結されます。

「しまった。銀行にはまだ連絡するなって言っておくべきだった……」

後悔するケンイチさんですが、どうしようもありません。ケンイチさんには入院費の清算のほか、葬儀費用の支払いや納骨に係る諸費用、税金関係の納付など、まとまった出費が控えています。

不安になったケンイチさんは、とりあえず銀行に相談してみることにしました。

口座が凍結されたらどうなる？

銀行口座は、金融機関が口座名義人の死亡を確認した時点で凍結されます。裏を返せば、家族などが死亡の事実を銀行に知らせない限り、名義人に代わって預金を引き出すこと自体は可能です。

人が亡くなると、医療費の精算や葬儀費用の支払い、未払いの税金など、まとまった資金が必要になる場面が続きます。相続人が自身の口座から立て替えてあとから精算することもできますが、できるだけ故人の預金から支払いたいと考えるのが本音でしょう。

しかし、口座が凍結されるといっさいの取引ができなくなります。現金の引き出しはもちろん、公共料金やクレジットカードの引き落としなど、口座からの自動支払いもすべて停止します。

出金停止だけじゃない…口座凍結の“見落とされがち”なリスク

さらに、実は見落とされがちなのが「入ってくるはずのお金も入金されない」ということです。たとえば家賃収入や配当金など、故人の口座に振り込まれる予定のお金がある場合でも、凍結後は受け取ることができないのです。

役所に提出する死亡届や年金受給停止の手続きには期限が設けられていますが、銀行への届出には特に期限がなく、遅れたからといって罰則もありません。必要な支払いを済ませてから手続きを進めても問題はないでしょう。

ただし、家族が届け出をしていなくても、銀行がなんらかの形で名義人の死亡を知った場合には、事実確認のうえ口座は凍結されるため注意が必要です。

反対に、相続トラブルなどの事情から早めに口座を凍結したい場合には、速やかに金融機関へ連絡しておくとよいでしょう。

口座凍結後、故人の口座から“合法的”にお金を引き出す方法

口座が凍結されると、遺産分割協議が終わるまで出入金ができなくなるため、ケンイチさんのように不便を感じる遺族も少なくありません。

そんなななか、銀行に相談したケンイチさんは、口座凍結後にお金が引き出せる「相続預金の仮払い制度（預貯金の払戻し制度）」の存在を教えてもらいました。

葬儀費用や相続人の当面の生活費といった用途に限られますが、所定の手続きを行えば、凍結された口座から一定額の払い戻しを受けることができるのです。

1．家庭裁判所の判断による払い戻し

家庭裁判所に遺産分割の審判や調停を申し立てている場合、各相続人は家庭裁判所の審判により、相続預金の全部または一部を仮に取得し、金融機関から単独で払い戻しを受けることができます。

払い戻し可能額は、家庭裁判所が認めた仮取得額です。ただし、必要性が認められ、かつ共同相続人の利益を害さない場合に限られます。

なお、家庭裁判所経由で払い戻しを行う場合に必要な書類は下記のとおりです。

（1）家庭裁判所の審判書謄本

（2）払い戻しを希望する人の印鑑証明書

家庭裁判所を経ずに払い戻しを受ける方法

2．金融機関から単独で払い戻しを受ける

各相続人は、相続預金のうち、口座ごとに次の計算式で求めた額について、金融機関から単独で払い戻しを受けることができます。

相続開始時の預金額×3分の1×相続人の法定相続分

ただし、同一金融機関（全本支店合計）での上限額は150万円です。

たとえば、相続人が母と子どもの2名で、相続開始時の普通預金が1,500万円の場合、計算上は「1,500万円×3分の1×2分の1＝250万円」ですが、上限額の150万円を超えるため、仮払い可能な金額は150万円となります。

なお、金融機関で直接払い戻し手続きをする場合の必要書類は下記のとおりです。

（1）被相続人（故人）の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書（出生から死亡までの連続したもの）

（2）相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書

（3）払い戻しを希望する人の印鑑証明書

ただし、銀行独自の提出書類がある場合も多いため、事前に金融機関に問い合わせてから進めるとスムーズでしょう。

「相続放棄」を検討している場合は要注意

ケンイチさんは、上述2．の方法によって、相談したA銀行から150万円、B銀行から50万円、合計200万円の仮払いを受けることができました。これにより、病院や葬儀会社への支払いを無事に済ませることができ、また母の当面の生活費も確保できたそうです。

この制度がなければ、一時的にせよ自分の定期預金を解約して数百万円の費用を立て替えることになっていたでしょう。

ただし、合法的な方法とはいえ、相続人が複数いる場合には、後々のトラブルを避けるためにも、事前に他の相続人の了解を得ておくと安心です。

また、遺産分割前に故人の預金を引き出してしまうと、その相続人は、のちに「相続放棄」ができなくなることがあります。相続放棄の可能性がある場合は、事前に専門家への相談を検討してください。

山粼 裕佳子

FP事務所MIRAI

代表