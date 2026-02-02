「最強アラーム」



【動画】「島忠」で覚醒！ 反応の速さにびっくりな映像

そんなコメントが添えられた愛犬の動画が話題になっています。映っているのは、パグの「むさし」くん（2歳・男の子）。ソファの上で横になり、すやすやと眠っていたむさしくん。飼い主さんは島忠で買い物をするため、声をかけてみることにしました。



「島忠、行く？」と声をかけると、熟睡していたはずのむさしくんは、ムクッと起き上がって――



「今、島忠って言った？」と確認するように、飼い主さんをじっと見つめます。再び、「島忠、行こっか」と誘うと――



期待が確信に変わったむさしくんは、ソファからおりて、お出かけに向かいました。



島忠に到着すると、大好きなペット用カートの置き場に一直線。



カートに乗って買い物を満喫するむさしくんは、まるで小さな子どものようです。



そんなむさしくんを愛おしそうに撫でるシーンで動画は締めくくられました。



この微笑ましい一部始終が公開されると、3.9万件超の“いいね”が集まり、「どんな睡眠より島忠（笑）」「ホントに島忠好きなんですね」など、**多くの反響の声が寄せられています。**Instagramユーザー・パグのむさしさん（@pug_musashi_634）にお話を伺いました。



寝ていたら起きないはず… 予想を裏切ったむさしくん

ーー「島忠」に反応するようになったきっかけを教えてください。



「動画のようなリアクションを見せるようになったのは、1歳頃です。子犬のときから、むさしを連れて島忠へよく行っていました。出かける前には必ず『島忠行く？』と声をかけていたので、それを覚えていたようですね。島忠に行くと、一直線にペットカート置き場へ向かうほどカートが大好きです。買い物中はカートに乗って、すれ違う人全員に視線を送っています」



ーーこの光景を見た感想は？



「ふだん、寝ているときは体を揺すっても、なかなか起きません。島忠にはすぐ反応するものの、さすがに寝ていたら気づかないだろうと半信半疑で試してみたところ、本当に飛び起きたので驚きました。彼の“島忠愛”をあらためて実感しました」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「そのまま一緒に島忠に行きました。いつものように小走りでお店へ向かい、カート置き場に一直線。上目遣いで『早く乗せて！』とアピールして、尻尾をフリフリしながら満足そうでした」



ーーふだんは、どのような性格の子ですか。



「子犬のときから控えめでおとなしく、とても甘えん坊です。初めて会ったときも、他の兄弟は元気よく動き回っていましたが、むさしだけはクレートの中でじっとしていました。今もドッグランでは、他のわんちゃんが来ると腰が引けてフリーズし、吠えられるとパパとママに助けを求めにきます。一方、家では常に私たちにくっついていたいタイプで、おもちゃ遊びもお昼寝も、パパかママのお腹の上。どんなに真夏で暑くてもべったりしてくるので、こちらは汗だくになります。言葉をよく覚えているようで、ママのリモート会議が終わるときに『ありがとうございました。お疲れさまでした』と聞こえると、寝ていても飛び起きて“かまってアピール”します」



投稿には、むさしくんのリアクションに目を奪われる人が続出。さまざまなコメントが寄せられ、盛り上がりを見せています。



「かわいいー」

「どんだけ〜（笑）」

「島忠！？ ビクッ！」

「表情がたまらないです」

「どんな睡眠より島忠（笑）」

「ホントに島忠好きなんですね」

「想像していたより素早くて笑いました」

「私も島忠に行ってみたくなりました（笑）」

「島忠行くたびに、むさしちゃん思い出します」

「“島忠愛”あふれる感が、たまらなくかわいいです」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）