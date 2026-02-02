高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第18週「マツエ、スバラシ。」の第86回が２月２日に放送され、話題を呼んでいます。

松江中学の英語教師になった庄田。

自己紹介では急にあることを打ち明け、錦織とヘブンを心配させました。しかしその裏にあったのは―――。SNSやコメントでは考察が広がりました。

＜あらすじ＞

ついに、松野家の借金が返済完了する。感慨にふけるトキ、司之介（岡部たかしさん）、フミ（池脇千鶴さん）。

銭太郎（前原瑞樹さん）も交えて借金完済パーティーが開かれる。

そこに、ヘブン（トミー・バストウさん）さん日録連載中の梶谷（岩崎う大さん）が訪れ、パーティーの理由を取材しはじめる。

ヘブンのおかげで借金が返済できたと知った梶谷は早速翌朝の新聞に記事を掲載するが…。町の様子にトキは違和感を覚える。

一方、松江中学では、英語教師として着任した庄田があいさつして――。

＜視聴者の声＞

庄田は生徒を前に、「帝大を出て、先日まで東京の中学校で英語を教えていました」と自己紹介を始めました。

「帝大…」とざわつく生徒たち。

庄田は「錦織先生とはこの松江中学に通っていた時の同期で…」と話した後、少しの間を置き、急に「先日…。結婚を申し込み、振られてしまった」と告白したのです。

庄田は「だがしかし、勉強はしっかり教える。後輩諸君、頑張ろう！」と明るく話しました。

庄田の自己紹介をめぐり、SNSやコメントではさまざまな意見が。

「庄田さん、テンパってないか？」

「それじゃ話の流れ的に錦織に結婚申し込んでふられたみたいになってる」

などの声がありました。

一方で、庄田の挨拶を錦織とヘブンは教室内で見守っていました。

錦織は教員資格を持っていなければ帝大も卒業していません。

「庄田が唐突に求婚失敗を暴露したの、直前の学歴の話が錦織の秘密に関わってくるから、急に方向転換したからなのか」

「帝大の話題で瞬時にその先の思考を察して自分が結婚断られた話するの庄田の機転さすがすきる。いい男すぎませんか」

など、庄田なりの配慮だったと考察する人もいました。

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。