温もりあふれる「移動するログハウス」に驚きの声も

国際派女優として活躍する傍ら、現在は静岡県富士宮市を拠点に農業を営むなど、自然豊かなライフスタイルを実践している工藤夕貴さん。

そんな彼女が生活の新たなパートナーとして迎え入れたのは、トヨタのコンパクトミニバン「シエンタ」でした。

【画像】超カッコいい！ これが女優「工藤夕貴」が乗る「国産ミニバン」です！ 画像で見る

工藤さんは以前から、80歳という高齢になった母親と気兼ねなく、自由な旅を楽しみたいという想いを抱いていました。

その想いを具現化するために選ばれたのが、単なる移動手段としてのクルマを超えた、リビングのような温もりを感じさせる特別なカスタマイズでした。

ベースとなったトヨタのシエンタは、2003年に初代が登場して以来、一貫して「日本の家族」に寄り添ってきたモデルです。

初代は丸いヘッドライトが特徴的な親しみやすいデザインで、5ナンバーサイズながら3列シートを備えるパッケージングが支持されました。

2015年登場の2代目はトレッキングシューズをモチーフにしたスポーティな外観へと刷新。そして2022年にデビューした現行の3代目は、四角と丸を組み合わせた「シカクマル」デザインを採用し、道具感と愛着のわくスタイルで幅広い層から人気を博しています。

工藤さんがこのシエンタに施したのは、静岡県焼津市のブランド「YURT（ユルト）」が手がける「VANLIFE ROOMKIT（バンライフ ルームキット）」の搭載です。

このキットの最大の特徴は、車体に一切の加工を施すことなく、約1時間という短時間で本格的なウッド内装へと大変身させられる点にあります。

素材には宮崎県産の杉の無垢材がふんだんに使用されており、車内に一歩足を踏み入れると、そこが車の中であることを忘れてしまうほどの木の香りと温もりに包まれます。

カスタマイズされた室内は、まさに「動くログハウス」といった趣です。

明るい色調のウッドパネルが天井や壁、フロアを覆い、中央には対面で座ることも可能なテーブルや、フラットにして寝転ぶことができるスペースが確保されています。

工藤さんはこの仕様について、母親が窮屈な思いをせず、自宅にいるかのようにリラックスして過ごせる空間を目指したと語っています。完成した愛車でさっそく家族とデイキャンプに出かけた際も、その快適さと利便性に大きな手応えを感じたようです。

シエンタという車種自体のポテンシャルも、このカスタムを支える重要な要素です。

現行モデルはTNGAプラットフォームの採用により、最小回転半径5.0mという優れた取り回しを実現。ハイブリッドモデルであれば、WLTCモードで 28.2 km／L という圧倒的な低燃費を誇り、環境負荷を抑えながら長距離の旅を楽しむことができます。

なかでも、低床設計による乗り降りのしやすさは、工藤さんが最も重視した母親への配慮にも完璧に応えるものでした。

この工藤夕貴さんの愛車公開に対し、SNSを中心としたインターネット上では感動と称賛の声が止みません。

投稿を見たユーザーからは「ただ高級車に乗るのではなく、お母さんのためにこれだけ温かい空間を作るセンスが素晴らしい」といった、工藤さんの親孝行な姿勢に心打たれるコメントが多く寄せられています。

また、デザインについても「シエンタがこんなにオシャレなキャンプ仕様になるなんて驚きだ。木の内装とシエンタの可愛らしい形が完璧にマッチしている」という声が目立ちます。

なかでも、介護や高齢の親との外出に悩むユーザーからは「介護車両というと味気ないものになりがちだが、これなら親子で出かけるのが本当に楽しみになる。希望が持てるカスタムだ」という意見もありました。

クルマ好きのファンからも「59万9500円（消費税込み）というキットの価格を考えても、これだけの満足度が得られるなら自分もやってみたい。工藤さんのシエンタを見てVANLIFEに興味がわいた」といった、具体的な導入を検討するような書き込みが散見されました。

さらに「女優としての華やかさと、富士宮での土に触れる暮らし。その両立を象徴するようなクルマ選びが最高に格好いい」という、工藤さんの生き方そのものに憧れる声も届いています。

※ ※ ※

工藤夕貴さんが作り上げたシエンタは、最新のテクノロジーと日本の伝統的な木材、そして家族を想う優しい心が融合した、世界に一台だけの特別な空間です。

富士山の麓を軽やかに走るこのウッド内装のシエンタからは、これからもたくさんの笑顔と、新しい旅の物語が生まれていくことでしょう。