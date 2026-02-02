久常涼が47人抜き 松山英樹14位、ローズは3位浮上【男子世界ランキング】
2月1日付けの男子世界ランキングが発表された。
〈写真〉松山英樹に変化あり！ 体の使い方が真逆に？
米国男子ツアー「ファーマーズ・インシュランス・オープン」で通算13勝目を挙げたジャスティン・ローズ（イングランド）が10位から3位に浮上した。同大会でキャリアハイの2位タイに入った久常涼は、47人抜きとなる88位にジャンプアップ。11位タイで大会を終えた松山英樹は16位から14位に浮上した。日本勢3番手以降は中島啓太（108位）、比嘉一貴（120位）、金谷拓実（121位）、平田憲聖（165位）、金子駆大（183位）と続いている。世界1位はスコッティ・シェフラー（米国）がキープ。ローリー・マキロイ（北アイルランド）も2位を維持した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米国男子ツアー 最終結果
最新！ 米男子ツアー賞金ランキング
松山英樹が2戦連続トップ15入り 次戦は過去2勝大会「うまくいけば上位に」
松山英樹は、2025年に稼いだ金額がすごい
米女子開幕戦 最終結果
〈写真〉松山英樹に変化あり！ 体の使い方が真逆に？
米国男子ツアー「ファーマーズ・インシュランス・オープン」で通算13勝目を挙げたジャスティン・ローズ（イングランド）が10位から3位に浮上した。同大会でキャリアハイの2位タイに入った久常涼は、47人抜きとなる88位にジャンプアップ。11位タイで大会を終えた松山英樹は16位から14位に浮上した。日本勢3番手以降は中島啓太（108位）、比嘉一貴（120位）、金谷拓実（121位）、平田憲聖（165位）、金子駆大（183位）と続いている。世界1位はスコッティ・シェフラー（米国）がキープ。ローリー・マキロイ（北アイルランド）も2位を維持した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米国男子ツアー 最終結果
最新！ 米男子ツアー賞金ランキング
松山英樹が2戦連続トップ15入り 次戦は過去2勝大会「うまくいけば上位に」
松山英樹は、2025年に稼いだ金額がすごい
米女子開幕戦 最終結果