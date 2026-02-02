プロ野球2軍・オイシックス新潟アルビレックスBCの新入団選手が会見に臨み、意気込みを語りました。



会見に出席したのは、元阪神で内野手の渡邉諒選手や元巨人でNPB通算打率2割5分8厘のアダムウォーカー選手ら4人です。渡邉選手は直球に強いことから『直球破壊王子』の愛称で知られています。



■オイシックス新潟アルビレックスBC 渡邉諒選手

「みんな和気あいあいと話せる良いチームだと思いますし、個人としては結果を出して少しでも早くNPBに復帰できるように頑張りたい。」



■オイシックス新潟アルビレックスBC 武田勝監督

「今日の4人も含めて補強選手すべてのバランスを取りながら、勝率5割を目標にしていますのでしっかり準備をして戦いたい。」



オイシックスは、2月1日から静岡県伊豆市でキャンプをスタートさせています。