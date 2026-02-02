イアン・ホルトが米下部ツアー2連勝 石川遼は次戦エントリーせず
＜パナマ選手権 最終日◇1日◇クラブ・デ・ゴルフ・デ・パナマ（パナマ）◇7534ヤード・パー70＞米国男子下部コーン・フェリーツアーの最終ラウンドが終了した。
【写真】黒い竹ぼうきをブンブン振る石川遼
トータル8アンダーでイアン・ホルト（米国）が2戦連続優勝を挙げた。トータル6アンダー・2位にアダム・ハドウィン（カナダ）、トータル4アンダー・3位にトレバー・コーン（米国）が続いた。日本勢は石川遼、杉浦悠太、大西魁斗が出場したが、いずれも予選落ちを喫した。次戦は2月5〜8日の日程で開催される「アスタラ・ゴルフ選手権」。大西魁斗、杉浦悠太が出場予定となっており、石川遼はエントリーしていない。
