渡辺碧斗、所属事務所の退所を発表「心より感謝」 『キングオージャー』ヤンマ役で人気
俳優の渡辺碧斗（28）が1日、インスタグラムを更新。1月31日をもって所属事務所「スターダストプロモーション」を退所したことを発表した。
【写真】渡辺碧斗が所属事務所の退所を発表した文面「心より感謝」
インスタで渡辺は「この度、2026年1月31日をもちましてスターダストプロモーションを退所いたしました」と報告。「在籍中は、数多くのご縁と貴重な経験をいただきましたこと、心より感謝しております」と伝える。今後の活動については「何か進展がありましたら改めてご報告いたします。引き続き、よろしくお願い致します」としていた。
渡辺は、スーパー戦隊シリーズ『王様戦隊キングオージャー』（2023）でヤンマ・ガスト／トンボオージャー役で人気を集めた。テレビ朝日系ドラマ『PJ〜航空救難団〜』にも出演している。
【写真】渡辺碧斗が所属事務所の退所を発表した文面「心より感謝」
インスタで渡辺は「この度、2026年1月31日をもちましてスターダストプロモーションを退所いたしました」と報告。「在籍中は、数多くのご縁と貴重な経験をいただきましたこと、心より感謝しております」と伝える。今後の活動については「何か進展がありましたら改めてご報告いたします。引き続き、よろしくお願い致します」としていた。
渡辺は、スーパー戦隊シリーズ『王様戦隊キングオージャー』（2023）でヤンマ・ガスト／トンボオージャー役で人気を集めた。テレビ朝日系ドラマ『PJ〜航空救難団〜』にも出演している。