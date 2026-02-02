タレントのケンドーコバヤシ（53）が2日放送のフジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）にVTR出演。昨年8月の結婚について真相を語った。

ケンコバは1月31日放送のCSフジテレビONEの特番「ケンドーコバヤシの重大発表！」で昨年8月に結婚し、今年1月に第1子男児が誕生していたことを電撃発表。同番組に独占密着。番組では放送されていない「野性爆弾」のくっきー！から質問攻めにされている場面もオンエア。妻とは20歳差であることなどを明かした。

番組では帰国後のケンコバを直撃。「ありがとうございます。私、結婚いたしまして。皆さんのおかげです、本当に」と祝福に感謝した。

あらためて「結婚の決め手」について聞かれたケンコバは「（付き合いは）長かったんでね。出会ってお付き合いしてから、すぐそういう（結婚の）話が出てたんです。“きっかけあったらしましょうか”みたいな。“早くきっかけほしいな”って」。

「一緒に住み出したんがコロナ入った時ですから。もう4年？」と交際期間はおよそ4年になると明かした。

これまでなぜ結婚を公表していなかったと聞かれると「知っている人は知っていると思うんですけど、僕が元々忍者じゃないですか」とケンコバ節。「だから“赤坂一族”から追われる、みたいなことがあったんですけど。年内最後に、もう一回話し合いに行ったら、正式に“抜け忍”として認めていただいて。ちゃんと手続き踏んで抜けたんで、僕もう追われることがないので。発表する経緯になりました」と真顔で答え、けむに巻いた。

わが子との初対面についても言及。「意外とみんなに“意味が分からないからボーっとするかもしれんよ”って言われたんですけど、僕はもう真正面に感動しましたね。ほんまに、めちゃくちゃ感動しました、初対面の時は。あれだけ感動したのは本当に、映画で『Mr.Boo!』見て以来ですね。『新Mr.Boo!アヒルの警備保障』」と笑わせた。