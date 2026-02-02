ベテランアイドルならではの見解か。元モーニング娘。の田中れいなが1月30日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演して、“いいオトコ”の条件を熱弁した。

【映像】田中れいな“いいオトコ”の条件は「お金」

番組ではミニコーナー「フィーリング相性チェック」を実施。出された質問にフリップで回答し、全員の答えが一致すればOKといった内容で、そのうちの1つの質問が「“いいオトコ”の条件は？」だった。ここで共演女性陣が「心」「思いやり」「マッチョ」などと記入した中、田中の回答は「お金」。これにMCの安田大サーカス・クロちゃんが注目すると、田中は「何でかと言うと、確かに昔は背が高いとか、かっこいいとか、あと優しい人とか言っていたんですけど…」と振り返りつつ、「やっぱり優しい人もお金がなくなったら優しくなくなると思う」と述べた。

この意見に進行役が「深いなぁ」と腕組みすると、「心の余裕がなくなったら、人って人のことを考えられなくなるから」と発言。クロちゃんが「どんな経験してきたの？本当に」とツッコミを入れる中、田中は「結局はお金があって、心に余裕があったら人にも優しくできると思うんですよ」と持論を熱く語り、共演者たちを「本当にそう」「まぁ確かにね。あったりするかもね」などと納得させた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）