NNNと読売新聞は1月27日から28日にかけて衆議院選挙の世論調査を行い、独自の取材も加えて序盤の情勢を分析。自民党は単独で過半数を上回る勢いの一方、中道改革連合などは伸び悩む結果に…。党首演説から見えてきたことは？【真相報道バンキシャ！】

■自民・高市総裁の演説 支持者の思いは…

1月30日、バンキシャ！は、福岡県北九州市へ。

「街頭演説3時間前です。大勢の警察官が集まっています」

自民党・高市総裁が応援演説に来るため、早くも準備がすすめられていた。会場前には長蛇の列が。

「すっごい走ってる」

最前列にいたのはこちらの親子。

「こういった選挙の演説とかは？」

自民党支持者 娘（28）・母親（70）

「初めてです。政治とか興味なかったですけど、高市さんが首相になられてから、高市さんの“推し活”みたいな」

高市首相が好きなあまり、政治について投稿するアカウントを作ったという。

自民党支持者 娘（28）

「『うちの総理かっこよ』とか書いています」

「高市さんにもう一度、首相になってもらって。だから自民党にとにかく勝ってもらいたい」

■自民党公約に「責任ある積極財政」

会場が人で埋め尽くされていく。そこに…

「今、高市首相が来ました。走って会場の中に入っていきます」

自民党 高市総裁

「日本列島を強く豊かに、高市早苗でございます」

「今回初めて自民党の公約に、今までなかった言葉が入りました。責任ある積極財政」

「でも今やらなきゃ間に合わないんです。日本が間に合わない」

序盤の情勢分析では、単独で過半数を上回る勢いだった自民党。別の会場でも多くの人が。陣営側も手応えを感じていた。神奈川・横浜市では…

自民党 神奈川県議

「高市効果です。勝てると思います、このままいくと」

投開票まで残り1週間。各党首は何を訴え、どう戦おうとしているのか。バンキシャ！が追った。

■参政・神谷氏“保守”の支持拡大は？

1月31日、大阪府堺市。

バンキシャ！

「手荷物検査が行われています」

行われていたのは、参政党・神谷代表の応援演説だ。

集まった人

「神谷さんだー！ 神谷さんー！」

参政党 神谷代表

「1、2、参政党ー！」

序盤の情勢分析では比例代表で議席を伸ばし、2ケタになる勢いだった参政党。神谷代表は応援演説で全国各地を駆け回っていた。

その行き先の中には、高市総裁のお膝元、奈良県も。

神谷代表

「今回の選挙で約束していることは、消費税を下げていくということです。食品だけではダメです。しかも2年間だけでは意味がない」

「皆さんに気づいてほしい、皆さんに考えてほしい、皆さんに一緒に日本を守ってほしい」

参政党と自民党では保守の支持層が重なる。では、どう支持を拡大していくのか。

「保守層が自民党にとられるのでは？」

神谷代表

「保守か革新かでいうと、かぶる部分はあるかもしれないが、成り立ちも考え方も違うので、その違いをしっかりと訴えていきたい」

■中道、巻き返しへ“切り札”は

一方、結党してまもない中道改革連合。

中道改革連合 野田共同代表

「生活者ファーストが中道です。食べることは生きることじゃないですか」

「だから、食料品の消費税ゼロにするんです」

中道は序盤の情勢では公示前よりも議席を減らす見通しだった。どう巻き返すのか、その“切り札”となる存在がいた。

この日の夜、野田共同代表が一人で演説を行う会場にいたのは…

「どういうお仲間？」

公明党の支援者

「公明党支援者なので」

「寒いので無理せず行ける方だけ行って、という連絡が（公明党側から）あったので来ました」

■公明党の組織力に期待「お互いの持ち味を…」

公明党の支援者

「（中道の候補者を）落としたら、沽券に関わるみたいな」

こうした公明党の“支援”について中道の陣営は…

中道陣営 愛知県議

「みんなが同じベクトルを向く、組織力、統率力はすごいなって」

野田共同代表に、バンキシャ！が聞いた。

「公明党の組織力に期待する声が聞かれるが？」

中道改革連合 野田共同代表

「お互いの持ち味を発揮できた時には、1＋1プラスアルファ、2以上の成果が出てくるし、化学反応が起こってくるし、一定の勢いが出てきたら、無党派にも届いていくことになる」

■国民・玉木氏「反応は悪くない」

前回の衆院選で躍進した国民民主党。演説会場では…

「玉木代表と写真を撮ろうと、奥まで列ができています」

集まった人たちとの“写真撮影会”。

国民民主党 玉木代表

「努力して賃上げしても上がった分、全部税金と保険料で持っていかれて、ちっとも手取りが増えないじゃないか。あるいは物価もどんどん上がる」

「私たちはそんな現役のみなさんの、負担や不安にしっかり向き合って、負担の世代を希望の世代に変えたい」

序盤の情勢分析では、現状の議席数にとどまる見通しだった国民民主党。

バンキシャ！

「バンキシャ！です」

玉木代表

「どうもどうも」

「情勢分析で、伸び悩むとの分析が出ていますが」

玉木代表

「いや、ここからですね」

「反応は決して悪くないので、ぜひ思いを伝えて政策を伝えて、残りの期間、仲間と一緒に全力で戦い抜きたいと思います」

「ライバルは？」

玉木代表

「自分ですね」

■みらい・安野氏 手応えは「あります」

チームみらいは、序盤の情勢分析で比例代表の複数ブロックで議席を獲得する見通しだった。

チームみらい 安野党首

「未来のための投資として一番重要なのは私たちの子どもたち、孫たちへの支援です」

他の党と違い、消費減税を訴えていない。

「『孫たちを頼む』というのを高齢者の方からすごくよくいただく」

バンキシャ！

「手応えは？」

安野 党首

「各地回っていても去年の参院選と、知っていただいている方の量が違うなと思いますので、そこは手応えあります」

他の党も、政策を訴え支持を広げようとしている。

■維新、連立“与党”で「我々はアクセル役に」

自民党と連立し“与党”として初の衆院選に臨む日本維新の会。

日本維新の会 吉村代表

「社会保険料が高すぎますよね。負担が大きすぎます。今までこの改革進んできましたか」

「我々はこの社会保険料を下げる改革、賛否あるけどもやろうと」

「推進力が必要です。自民党だけでは絶対にできないこと。我々はアクセル役になります」

■投票まで1週間･･･各党首の訴えは

序盤の分析では、公示前の8議席を確保するのが厳しい見通しの共産党。消費減税の実現を強く訴える。

共産党 田村委員長

「私たち日本共産党、外食したときも食料品を買うときも、携帯料金も洋服買っても、すべての消費税を5％に減税しよう」

「消費税の減税を実現するカギは、『タックス・ザ・リッチ＝富める者に課税を』『もうかっているところから税金取れよ』と、この声を上げ、消費税の減税、一緒に実現してまいりましょう」

◇

減税日本・ゆうこく連合 原口共同代表

「消費税は廃止一択！」

「赤字の企業にもかかる、ものすごく悪い税なんです」

◇

れいわ新選組 大石共同代表

「経済政策の一番主軸にしているものは消費税の廃止です。本来税金というのは大金持ちから取るものと違いますか？」

「社会保険料は国のお金で引き下げる」

◇

日本保守党 百田代表

「減税待ったなし。間違った再エネ政策、これも直ちにストップしたい」

「移民はもう限度にきていると思います。『移民はもういらん』と大きな声で言いたい」

◇

社民党 福島党首

「社民党は消費税についてはゼロ、そしてあなたの社会保険料を半額にします」

「どうやって？ 企業と個人の負担割合を3：1にする」

衆院選の投開票まではあと1週間だ。

（2月1日放送『真相報道バンキシャ！』より）