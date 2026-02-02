櫻坂46、14thシングル「The growing up train」新ビジュアル＆ティザー映像公開 藤吉夏鈴がセンター
【モデルプレス＝2026/02/02】3月11日発売の櫻坂46による14thシングル『The growing up train』より、新ビジュアルとティザー映像が公開となった。
【写真】櫻坂46メンバー、雰囲気ガラリの姿
今作は二期生・藤吉夏鈴が、シングル表題曲としては6thシングルの『Start over！』以来、約2年9ヶ月振りにセンターを務める。また、昨年加入した新メンバー四期生から浅井恋乃未、佐藤愛桜、山川宇衣の3名が初めて選抜メンバー入りを果たし、計16人のフォーメーションとなった。レギュラー番組「そこ曲がったら、櫻坂？」内のインタビューで藤吉は、「四期生の子たちも今回から選抜に入ってくれているので、私も先輩として背中を見せていきたい。メンバーみんなで良いシングルを作れるように頑張っていきます」と語
った。
14thシングル『The growing up train』の新ビジュアルでは、黒を基調とするモードな衣装を身にまとったメンバーが力強い立ち姿を見せている。また、今回の新ビジュアルの撮影風景を収めたティザー映像も公開となった。それぞれのメンバーの魅力が存分に伝わる映像に仕上がっている。（modelpress編集部）
櫻坂46 14th Single『The growing up train』
発売日：2026年3月11日（水）
【Not Sponsored 記事】
