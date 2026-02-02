山田孝之、俳優オーディション開催を発表 新プロジェクト「THE OPEN CALL」立ち上げ・オリジナル映画主要キャスト募る
【モデルプレス＝2026/02/02】俳優の山田孝之が仕掛ける俳優オーディション「THE OPEN CALL」が新たに開催されることがわかった。2月2日、都内で行われた「THE OPEN CALL」プロジェクト発表イベントにて発表された。
【写真】山田孝之、自撮りの衝撃ビフォーアフター公開
「THE OPENCALL」は、山田がメインパートナー（審査兼任）として参加し、オリジナル映画の主演・主要キャストを募集するオーディション。「OPENCALL（オープンコール）」とは、年齢・性別・国籍・所属事務所・演技経験の有無を問わず、いわば誰でも挑戦できる公開（オープンな）オーディションのことを指し、本プロジェクトは、これまで挑戦の機会が限られてきた人々にも門戸を開き、「演技力」と「人間力」を選考基準に、まだ見ぬ才能と出会うことを目指す。山田を中心に、伊藤主税氏（企画・プロデュース）、阿部進之介（企画・プロデュース）、榊原有佑氏（オリジナル映画脚本・監督）、山田兼司氏（オリジナル映画企画監修）ら、映画業界で実績を重ねてきたクリエイター陣によって推進され、今回の発表会には山田と伊藤氏が出席した。
今回のオーディションの大きな特徴は、オリジナル映画の出演者を選ぶだけではなく、オーディションを通じて、オリジナル映画を共に創っていくこと。参加した俳優たちが、オーディションの過程で実際に演じ、対話する中で浮かび上がる個性や感情を脚本に取り込み、オリジナル映画へとつなげていく。山田は、ただ審査員としてだけでなく、オーディションに参加した俳優たちと芝居をし、演技を探求しながら、オリジナル映画を共に創りあげていくメインパートナーを務める。オーディションを通過した参加者は、このオリジナル脚本をもとに制作される、国内外への展開を見据えたオリジナル映画への出演が決定。山田は映画制作において、企画、脚本、プロデュース、出演を予定している。主要キャストが決定するまでの全プロセスは、オーディション番組「THE OPENCALL−MAIN PARTNER山田孝之−」として、NTTドコモの映像配信サービス「Lemino」にて独占配信される。
メインパートナーという役割を通じて伝えたい思いを問われた山田は「少なからず僕も20年以上、30年近く芝居をやっていますが、俳優っていう生き方も、芝居っていう表現の仕方も、答えなんてものはないんです」と語り、年齢・性別問わず応募可能なオーディションとなっていることについても「長くやっていくと、いろんな経験だったりテクニックっていうものは身についていくけど、ある側面からするとやっぱ新鮮味がなくなっていったりとかするっていう部分もある。そういったところをもう年齢・性別関係なく、いろんな人とコミュニケーションを取ることによって、僕も次の代表作作れたらいいなっていうのは、やっぱり常に思ってます」と出演者全員の“代表作”となるものを制作したいと力強く意気込んだ。
山田は1999 年に俳優デビューして以来、テレビドラマや映画、舞台、CM と数多くの話題作に出演し、常にトップ戦線で活躍。近年では映画・映像作品のプロデューサーとしても積極的に活動。映画「デイアンドナイト」、「聖☆おにいさん THE MOVIE」、更にクリエイターの発掘と育成を⽬的とした「MIRRORLIAR FILMS」を発起し、推進している。今回のプロジェクトは「MIRRORLIAR FILMS」企画・プロデュースの伊藤氏、阿部進之介氏、「怪物」、「マンガ家、堀マモル」や「MIMI」、「INI THE MOVIE 『I NEED』」を⼿がけた映画監督の榊原有佑氏、「怪物」、「ゴジラ−1.0」、「ファーストキス 1ST KISS」企画・プロデュースの⼭⽥兼司氏らと共に実施される。（modelpress編集部）
◆山田孝之仕掛ける俳優オーディション「THE OPENCALL」開催決定
◆山田孝之仕掛ける俳優オーディション、2027年にオリジナル映画制作 過程はLeminoで独占配信
