ロシアの元フィギュアスケート選手で、2006年トリノ五輪で銅メダルを獲得したイリーナ・スルツカヤさん（46）が、2026年1月23日にインスタグラムを更新。ダイエットに成功したことを報告した。

「たくさんのごちそうが並んだ時期」に...びっくり

スルツカヤさんはインスタグラムで、「この数か月でなんとか6ポンド（約2.7キロ）痩せた！」と、ダイエットに成功したことを報告。「びっくりなのは、冬休み、お正月と、たくさんのごちそうが並んだ時期にこの変化が起こったことです！」と明かした。

投稿には、Tシャツのすそをたくし上げ、へこんだおなかを見せた写真を添えた。腹筋の線が目立ち、デニムのウエスト部分がぶかぶかになっているのもわかる。

ちなみにインスタグラムでは、スケートを楽しむ様子や、ショーに出演している動画もたびたび公開している。

スルツカヤさんは1990年代後半から、2000年代半ばにかけて活躍。2002年のソルトレイクオリンピックでは銀メダル、荒川静香さんが金メダルだった2006年のトリノオリンピックでは銅メダルに輝いた。