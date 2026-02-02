通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間１２％台
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 12.27 8.57 9.92 8.44
1MO 9.99 7.36 8.70 7.27
3MO 9.76 7.21 8.68 7.39
6MO 9.53 7.28 8.66 7.62
9MO 9.46 7.33 8.75 7.77
1YR 9.35 7.37 8.74 7.90
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 10.19 12.94 10.69
1MO 8.93 10.52 9.18
3MO 8.97 10.05 8.83
6MO 9.13 9.95 8.72
9MO 9.26 9.96 8.66
1YR 9.28 9.98 8.61
東京時間10:47現在 参考値
ドル円１週間物は１２％台まで上昇
