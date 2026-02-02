　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　12.27　8.57　9.92　8.44
1MO　9.99　7.36　8.70　7.27
3MO　9.76　7.21　8.68　7.39
6MO　9.53　7.28　8.66　7.62
9MO　9.46　7.33　8.75　7.77
1YR　9.35　7.37　8.74　7.90

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　10.19　12.94　10.69
1MO　8.93　10.52　9.18
3MO　8.97　10.05　8.83
6MO　9.13　9.95　8.72
9MO　9.26　9.96　8.66
1YR　9.28　9.98　8.61
東京時間10:47現在　参考値

ドル円１週間物は１２％台まで上昇