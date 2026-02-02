俳優の藤木直人が２日、都内で行われた第５１回衆議院議員総選挙（期日前投票＝１月２８日〜２月７日、投票日＝８日）期日前投票デモンストレーション記者発表会に出席した。

ネイビーのジャケットを身にまとって登場した藤木は、モデル・谷まりあと今回の衆院選イメージキャラクターに就任。「急なオファーだったので、すごく驚きました。責任重大なので、そのようなイメージキャラクターに選んでいただいて光栄です」と胸を張った。

“選挙の顔”という大役に、思わぬ人から反響があったと告白。「父親からメールで『感動した。えらい』って。５３歳になっても親に褒められることがあるんだってびっくりしました」と照れくさそうに話した。

谷とは同じ早大出身で、親近感がわいたという。「親子ほど年の差がありますけど…。僕がデビューした年に生まれていて、ジェネレーションギャップを感じました。同じ大学出身と聞いて、親子というより先輩後輩と思うようになりました」と苦笑いで語った。

現在、ドラマの撮影に入っているため、投票日にあたる８日のスケジュールはまだ未定。「例え８日に撮影が入っても期日前投票があるので安心しています」。キャッチコピー「私たちの明日のために、思いをのせた一票を。」に触れ、「３人子どもがいるので、次の世代にどのような日本を残せるのか、考えながら投票することが大事だと思いました」と力を込めた。