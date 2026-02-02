３月のワールドベースボールクラシック（ＷＢＣ）の優勝候補ながら、“保険問題”による主力選手の参加辞退が相次ぎ、大会撤退を検討しているプエルトリコ代表には、前向きなニュースとなりそうだ。現地紙「Ｅｌ Ｎｕｅｖｏ Ｄｉａ」のカルロス・ロサ氏は１日（日本時間２日）、救援投手のジョバニ・モラン投手（Ｒソックス）と前回大会も選出されたルイス・キニョネス投手が登板の許可を受けたと報じた。

両投手は当初、保険が確保されず、出場は断念の見込みであると現地報道されており、同紙は「野球連盟と主催者側のコミュニケーションが実を結んだ形だ」と、一連の騒動による影響であることを指摘した。

同国は、主将を務める予定だったフランシスコ・リンドア内野手（メッツ）や、カルロス・コレア内野手（アストロズ）ら主力が保険問題を理由に相次いで出場を断念。他にも保険を確保できない選手が続出し、現地メディア「エル・ボセロ・デ・プエルトリコ紙」は、同国の野球連盟がＷＢＣプレジデントのジム・スモール氏に回答と方針の変更を求める書簡を送付する予定で、早ければ現地時間２月３日にも決断が下されると報じていた。

メジャー４０人枠に入っているＷＢＣ参加選手は全員、ＭＬＢと選手会が合意した保険会社による審査を受ける。保険会社が選手の過去の負傷歴を理由に「保険適用不可」と判断した場合、その選手がＷＢＣで負ったけがによって欠場した期間については、球団が特別に保証しない限り、契約は保証されない。２３年大会では、カーショー（前ドジャース）とカブレラ（元タイガース）がいずれも保険適用不可と判断された。