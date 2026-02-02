JRAは2日、1着賞金1000万ドル（約15億5000万円）を懸けた「第7回サウジカップ」（G1、14日、キングアブドゥルアジーズ、ダート1800メートル）の馬券を発売すると発表した。

レース創設5年目の24年に農林水産省告示の一部が改正され、新たにサウジカップを海外競馬の指定競走に追加。JRAの申請を経て農林水産大臣が認可し、3年連続3度目の同レース馬券発売となる。

発走時刻は日本時間15日午前2時40分（現地時間14日20時40分）。インターネット投票は「即PAT」および「A―PAT」会員が対象で発売は14日午前7時から発走予定時刻の2分前まで。競馬場やウインズの「UMACA投票機」でも発売され、単勝・複勝・馬連・ワイド・馬単・3連複・3連単の7式別となっている。

サウジカップの日本調教馬はサンライズジパング、フォーエバーヤング、ルクソールカフェの3頭が出走を予定している。

今年、G1に昇格した同日のネオムターフカップ（芝2100メートル）は農林水産大臣が指定する、馬券発売が可能な競走（現在32競走）に入っていない。