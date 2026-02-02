「レースアンバサダーアワード2024」グランプリの人気NO・1レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの水瀬琴音（28）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。福岡観光の様子を投稿した。

「おみくじ引いたら大吉だった」と報告。丈の短いオフホワイトのニットキャミソールのヘソ出しルックで神社でおみくじを引いたり、カフェを訪れたりしたショットを公開した。

さらに「飛行機までの時間が3時間しかなくて でもどうしても限られた時間の中で福岡グルメをなるべくたくさん食べたくて急ぎめハシゴ酒したよ おかげで博多名物しっかり満喫できてHappyでした」と明かし、おでんやもつ鍋、とんこつラーメンなど福岡グルメを満喫したショットもアップした。

ファンやフォロワーからも「可愛いと美味しそうの融合」「可愛いすぎる〜」「幸せそう」「眼鏡姿かなり好き」などのコメントが寄せられた。

水瀬は東京・北区出身で、レースアンバサダーや格闘技のラウンドガールなどを務めている。自動車レースチーム「D'station Racing」所属。特技は大食いで「元気な食いしん坊」とも自称する。「レース界の大食いクイーン」としてテレビ番組などにも出演し、フジテレビ系バラエティー「ウワサのお客さま」ではラーメン店を何件も食べ歩く“ラーメンハシゴクイーン”として紹介された。「レースアンバサダーアワード2024」ではグランプリを受賞し、「こちゃまる」の愛称で人気も絶大。25年6月には初のデジタル写真集「お腹いっぱいです！」を発売。SNSなどでは、プライベートや撮影時のファッション、食事シーンなども投稿している。身長163センチ。血液型B。