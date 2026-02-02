イオレ<2334.T>が反発スタート後マイナスに転じている。１月３０日の取引終了後に、スーパーＸ・ＡＩテクノロジー＜SUPX＞の日本法人であるＳｕｐｅｒＸ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ（大阪市北区）などと、モジュール型で迅速に構築可能なＡＩデータセンター（以下「モジュラーＡＩファクトリー」）に関する戦略的協業検討のための覚書を締結したと発表。朝方はこれを好感する形で高く始まったが、その後マイナスに転じている。



今回の戦略的提携は、ＳｕｐｅｒＸ及び既存の戦略パートナーであるデジタルダイナミック（東京都港区）並びにＷＯＯＤＭＡＮ（東京都千代田区）の４社間で締結した。日本国内におけるモジュラー型ＡＩデータセンターに関する事業機会について、事業性や技術要件、運営体制及び役割分担に関する検討、分散型ＡＩインフラ構築に向けた事業スキームの検討などを４社間で協議を進めるとしており、イオレはプロジェクトに関する事業スキーム及び資金調達手法などについて、財務・資本政策の観点からの検討・支援を行うとしている。なお、同件による２６年３月期業績への影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS