八洲電機<3153.T>が大幅反発している。１月３０日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を７４０億円から７５０億円（前期比１３．５％増）へ、営業利益を６６億円から７１億円（同３５．２％増）へ、純利益を４６億円から４９億円（同２２．１％増）へ上方修正したことが好感されている。



公共・設備事業で食品製造ライン用空調設備工事や都市再開発・工場向け変圧器の需要が好調に推移し、上下水道・空港施設など社会インフラの老朽化に伴う受変電設備更新工事なども堅調に推移した。また、プラント事業で鉄鋼・非鉄分野のカーボンニュートラル実現に向けた生産設備の電気品更新や、交通事業における安全性の向上や省エネ・サービス向上を目的とした新造車両の納入なども伸長した。



なお、第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高４４７億４２００万円（前年同期比２２．３％増）、営業利益３５億３３００万円（同２．２倍）、純利益２３億６３００万円（同２．０倍）だった。



出所：MINKABU PRESS