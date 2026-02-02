積化成が続急騰し昨年来高値を更新、４～１２月営業益は５．８倍

積水化成品工業<4228.T>は続急騰し、昨年来高値を更新している。前週末１月３０日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表した。売上高が９０４億８００万円（前年同期比１３．０％減）、営業利益が１６億９６００万円（同５．８倍）、最終損益が２４億１７００万円の赤字（前年同期２５００万円の黒字）だった。大幅な営業増益を評価した買いが集まっている。



同社は欧州市場で自動車シート用クッション材など軽量化製品を製造・販売するＰｒｏｓｅａｔグループ事業の売却などで、売上高が前年同期を下回った一方、営業利益は大きく伸長した。同グループ株式譲渡に関する事業譲渡損を主とする特別損失３６億３６００万円を計上しており、最終損益は赤字になった。第３四半期（１０～１２月）は売上高が２４６億９３００万円（前年同期比２９．３％減）、営業利益が９億１６００万円（同４．３倍）、最終利益が１０億４９００万円（同２．６倍）になった。



出所：MINKABU PRESS