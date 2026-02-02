気象庁によりますと、きょう（2日）中国地方の日本海側では午後から雪の予報となっています。また瀬戸内沿岸部の一部地域では午後から雨の予報となっています。

【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？ 2月２日（月）～7日（土）の雪雨シミュレーション

RSK山陽放送の宮本大句見気象予報士によりますと、２日から３日にかけて前線が通過するため、中国地方、四国地方に雪雲が広がるということです。

▶2日（月）～2月７日（土）中国・四国地方の雪雨シミュレーション

2日（月）

気象庁によりますと、



広島県は、北部では、２日昼過ぎから３日明け方まで落雷に、３日までなだれに注意してください。南部では、２日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。



岡山県は、北部では、２日昼過ぎから３日明け方まで落雷に注意してください。南部では、２日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。



鳥取県は、２日夕方から３日明け方まで強風に、３日明け方まで落雷に、３日までなだれに注意してください。



島根県は、強風や高波、落雷に注意してください。西部では、空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。東部では、なだれに注意してください。



山口県は、３日明け方まで強風に、２日夕方まで落雷に、３日まで低温に注意してください。東部では、２日昼過ぎから２日夜遅くまで高波に注意してください。



香川県では２日夕方から３日明け方まで強風や高波に、２日夕方から２日夜のはじめ頃まで落雷に、２日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。



愛媛県では、強風や高波、落雷に注意してください。



高知県の東部、西部では、強風に注意してください。高知県では、落雷と、空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。



徳島県では、２日夜のはじめ頃から３日昼前まで強風に、２日夕方から２日夜遅くまで落雷に、２日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。

３日（火）

気象庁によりますと、



広島県は、寒気や湿った空気の影響で曇り、北部では明け方まで雷を伴い雪の降る所がある見込みです。昼前からは高気圧に覆われて次第に晴れるでしょう。



岡山県は、寒気や湿った空気の影響で曇り、北部では朝まで雷を伴い雪の降る所がある見込みです。午後は高気圧に覆われて晴れるでしょう。



鳥取県は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、朝まで雪が降るでしょう。雷を伴う所がある見込みです。



島根県は、寒気や湿った空気の影響で曇り、未明は雪や雨が降るでしょう。雷を伴う所がある見込みです。夕方からは高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。



山口県は、高気圧に覆われておおむね晴れとなりますが、寒気の影響によりはじめ曇りで雪が降る所があるでしょう。



香川県は、寒気や湿った空気の影響で曇りますが、昼過ぎからは高気圧に覆われて晴れる見込みです。



愛媛県は、寒気や湿った空気の影響で曇りますが、昼前からは高気圧に覆われて晴れる見込みです。



徳島県は、高気圧に覆われて概ね晴れますが、北部では寒気や湿った空気の影響で昼前まで曇りとなる見込みです。



高知県は、高気圧に覆われて概ね晴れる見込みです。

４日（水）

５日（木）

６日（金）

７日（土）

予想にはブレ幅があるため、今後の気象情報をこまめに確認してください。