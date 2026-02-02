ブルボン<2208.T>が大幅高で３日続伸している。１月３０日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１１８０億円から１１９７億円（前期比５．５％増）へ、営業利益を６０億円から７３億円（同２．３％減）へ、純利益を４３億円から５７億円（同２．４％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を２０円から２２円へ引き上げ年間配当予想を４２円（前期３７円）としたことが好感されている。



主力のビスケット品目でシガレットタイプのラングドシャクッキー「ルーベラ」を３年ぶりに発売したほか、「オリジナルビスケット」シリーズのテレビＣＭ投入と店頭での拡売を図り、シリーズ全体の底上げを図ったことなどが牽引する。また、生産性の向上とコストの削減、経費の効率的な使用に継続して取り組んでいることも奏功する。



同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高８７７億２００万円（前年同期比５．９％増）、営業利益４３億７４００万円（同１１．３％減）、純利益３４億２３００万円（同７．０％減）だった。



出所：MINKABU PRESS