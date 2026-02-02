断続的に降り続く雪の影響で県内各地で車のスタックなどが相次いでいます。

戸沢村古口の国道４７号では車のスタックや接触事故などの影響で渋滞が発生し、現在、戸沢村古口から庄内町清川の間で全面通行止めとなっています。

規制解除のめどは立っていません。

山形河川国道事務所によりますときょう午前７時頃から８時頃までの間、戸沢村古口の国道４７号で車同士の接触事故やチェーンを装着せずに走行していた大型車によるスタックなどが相次ぎ、国道４７号上り線で古口から高屋付近にかけて、およそ６キロに渡って渋滞が発生しました。

この影響で、国道４７号は戸沢村古口から庄内町清川の間で午前１０時頃から全面通行止めとなっています。

山形河川国道事務所では渋滞解消後に除雪を行ったうえで規制を解除するとしていて、いまのところ規制解除のめどは立っていません。

山形河川国道事務所は、県内各地で車同士の接触事故やスタックが相次いでいるとして、特に峠では圧雪凍結の路面状況が続いていて、通行の際にはスピードを落として車間距離をしっかりあけること、大型車はチェーンの装着をすることなどを呼びかけています。