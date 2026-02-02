「韓国だけが遅れをとっている」日本と中国にもたらされた“電撃ニュース”に韓メディアが失望「厳しい現実だ」
周知の通り、サウジアラビアで開催されていたU-23アジアカップは、決勝で中国に４−０で大勝したU-23日本代表の優勝で幕を閉じた。
大会後、日本の主将を務めた20歳のDF市原吏音がオランダの強豪AZへ、中国の21歳MFシュー・ビンはプレミアリーグのウォルバーハンプトンへ移籍を果たした。
この電撃的なニュースに落胆したのが、韓国メディア『スポーツ朝鮮』だ。「韓国サッカー界だけが遅れをとっている。U-23アジアカップ決勝で対戦した中国と日本のスター選手たちが続々と欧州へ」と見出しを打ち、次のように報じた。
「U-23アジアカップがサウジアラビアで閉幕した。韓国はU-21の選手中心のウズベキスタン、日本、そしてキム・サンシク監督率いるベトナムに敗れ、４位に終わった。決勝には東アジアのチーム、日本と中国が進出。日本が優勝した。中国のパフォーマンスは多くの人々を驚かせた」
「大会以降、低迷が続いた韓国は批判を浴びている一方、日本と中国は再び勢いを増している。両チームの好調なパフォーマンスが、主力選手の欧州進出を後押ししているのだ」
同メディアは「一方、韓国は今大会を通じて、ヨーロッパレベルの選手を輩出できなかった。これは厳しい現実だ」と嘆いた。
大会結果と同じく、日本と中国の後塵を拝し、失望を隠しきれないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
