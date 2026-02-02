「彼が加わってくれて嬉しい」ついに！ 484日ぶり実戦復帰の日本代表DFを同僚のベルギー人FWが絶賛「経験豊富で強い選手だ」
ついに新天地デビューを飾った日本代表DFをチームメイトが称えた。
板倉滉と冨安健洋が所属するアヤックスは、現地２月１日に開催されたエールディビジの第21節で、エクセルシオールとアウェーで対戦し、２−２のドロー。無所属の状態から今冬に加入した冨安が、この試合の81分から左SBで途中出場し、アーセナル時代の24年10月５日以来、484日ぶりとなる実戦復帰を果たした。
エクセルシオール戦で２ゴールを挙げたアヤックスのベルギー人FWミカ・ゴッツが、試合後に新加入の冨安を絶賛。クラブ専門メディア『Ajaxlife』が伝えた。
同メディアによると、ゴッツは冨安のデビューについて「良い印象を受けた。経験豊富で強い選手という印象だ。彼が加わってくれて嬉しい」と評価。アヤックスは最近の移籍市場で積極的に動いており、チーム内の雰囲気への影響を問われたゴッツは「それを感じることはない。良い雰囲気が保たれている」と答えている。
ただ、試合は２点をリードしながらも追いつかれ、悔しい引き分けに終わった。ゴッツは試合内容には厳しい見方を示した。
「また十分ではなかった。90分間自分の役割を果たし続けることができていない。相手をマークせず、デュエルに参加していない」
アヤックスは次戦、８日に毎熊晟矢と市原吏音が所属するAZと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】484日ぶりに出場した冨安健洋のプレー
