主演・道枝駿佑×ヒロイン・生見愛瑠、映画『君が最後に遺した歌』最新予告公開！映画の韓国公開も決定

消えることのない10年の愛――。主演・道枝駿佑×ヒロイン・生見愛瑠による映画『君が最後に遺した歌』（3月20日公開）の最新予告が公開された。

■観る者の胸を締めつける最新90秒予告

詩作が趣味の主人公・水嶋春人（道枝駿佑）と、文字の読み書きをすることが難しい「発達性ディスレクシア」の症状を抱える遠坂綾音（生見愛瑠）。

“文字”のない世界で生きる綾音に、春人ができること。

それは、春人が詞をつくり、綾音が曲をつくる。二人で一緒に歌をつくることだった。

共に歌を紡ぐ時間は、やがてお互いを大切でかけがえのない存在へと変えていく。

そんな幸せが、ずっと続くと思ってた――。

消えないよ、全部、全部。私がずっと覚えてるからね――。綾音の切ない歌声が響き渡るなか、背後から抱きしめる春人に綾音は切々と語る。

“秘密の暗号”を通じて、互いにかけがえのない存在へと変わっていった、ふたりが辿る悲しい運命に胸を締めつけられること必至だ。

■Ayane（生見愛瑠）が歌う『君が最後に遺した歌』劇中歌4曲の先行配信がスタート

さらに、今回の予告で、Ayane（生見愛瑠）が歌う、音楽プロデュース・亀田誠治が描き下ろした劇中歌「春の人」と「はるのうた」が初解禁。

予告の前半で流れる「春の人」は、もう取り戻すことができない「あの頃」を振り返り、会えなくなった春人への想いを綴ったバラード。

この曲について道枝は「ライブ会場でこの歌声を聴くシーンでは、お芝居ではなく自然と涙が出て来た」とコメント。一方、生見は「歌詞にふたりのストーリーが映し出されていて、綾音の純粋無垢な気持ちが刺さりました」と語っており（実際にステージでは歌いながら涙する場面も）、道枝と生見にとって、役を越えて特に思い入れの強い楽曲になっていることを明かしている。

また、Ayaneが歌う『君が最後に遺した歌』劇中歌「君と見つけた歌」「Wings」「春の人」「はるのうた」の4曲が2月2日より先行配信開始。3月20日には映画『君が最後に遺した歌』オリジナル・サウンドトラックもリリースされる。こちらも要チェックだ。

2月6日には、「見つめ合う二人が美しい」「『きみうた』の儚い世界観が表現されていて映画公開が楽しみ」と11月の解禁後から話題となっていたFilm Artwork【You and Me】（※メイン写真）がデザインされたムビチケ前売券の発売も決定。カード、オンライン、コンビニで、2月6日より発売が開始される。詳細は、映画公式HPを参照しよう。

■『君が最後に遺した歌』の韓国公開が決定

映画『君が最後に遺した歌』の韓国公開が決定した。

道枝駿佑が福本莉子とW主演をつとめ、韓国でも邦画実写映画として歴代2位の観客動員数122万人を記録した2022年公開の映画『今夜、世界からこの恋が消えても』。韓国では「狂おしいほどに美しい＝ミチゲッタ」という言葉と道枝の名前を掛け合わせた言葉がトレンドに上がるなど、『セカコイ』の勢いは国を超えて熱狂的な社会現象を巻き起こした。

そして『君が最後に遺した歌』（『きみうた』）は、主演：道枝駿佑×監督：三木孝浩×音楽：亀田誠治×原作：一条岬という『セカコイ』チーム”が再集結した注目の一作。本作のビジュアルや予告が解禁されるや、韓国でも「韓国ではいつ観ることができるのか」と韓国公開を待ち望む声が数多くあがっており、このたび待望の韓国公開決定の発表となった。

韓国での公開日は、4月1日に決定。現地での配給は『セカコイ』に引き続き、韓国で数々の大ヒット作を配給してきた実績を持つMedia Castleが担当する。

■リリース情報

2026.02.02 ON SALE

Ayane

DIGITAL SINGLE「君と見つけた歌」「Wings」「春の人」「はるのうた」

2026.03.20 ON SALE

ALBUM 映画『君が最後に遺した歌』オリジナル・サウンドトラック

■映画情報

『君が最後に遺した歌』

3月20日（金・祝）公開

原作：一条岬『君が最後に遺した歌』（メディアワークス文庫／KADOKAWA刊）

監督：三木孝浩

脚本：吉田智子

出演：道枝駿佑 生見愛瑠

井上想良 田辺桃子 竹原ピストル 岡田浩暉 五頭岳夫 野間口徹

新羅慎二 宮崎美子 萩原聖人

配給：東宝

(C)2026「君が最後に遺した歌」製作委員会

