中島健人×美の魔術師・小田切ヒロ『anan』でスペシャルコラボ！対談で“惹かれるビジュアル”を語る

“IDOLの一番星”を追求していく中島健人が、エクストリームドリーミーなウィンクとともに、『anan』表紙に降臨！ 美の魔術師・小田切ヒロとのスペシャルコラボが実現した。

■ドリーミング、ナチュラル、ハイパーな、ビューティケンティーが爆誕！

2026年の恋愛のかたちや行動学、AIとの関係など、現代の“好き”を多角的に見つめる特集「惹かれる気持ち」。今号の表紙に、2ndアルバム『IDOL1ST』のリリースを2月18日に控える中島健人が表紙を飾る。

今回の撮影では、スペシャルコラボレーションとしてヘアメイクアップアーティストの小田切ヒロが参戦。表現に対してどこまでもストイックなふたりが「惹かれる瞬間」をテーマに、アーティスティックな世界を創り上げた。

3つの撮影テーマの中でも表紙に選ばれたのは、中島の持つ唯一無二の強烈な輝きを放つ、アイドルとしての姿。愛らしさと品、そして隠せない色気を感じさせる、中島にしか描けないアイドルのかたちを届ける。

今回のフォトセッションでは、中島の多面的な魅力を引き出す3つのコンセプトを展開。

1つ目は、表紙にもなった、「DREAMING BEAUTIFUL IDOL」。素肌にブラックのセットアップ、ボリューミーなチュールスカートを纏い、男性性と女性性が交差する姿はまさに芸術！ 小田切による、大人セクシーを引き出す内側から滲むような血色感の肌作りや“王道アイドル”のエッセンスを足されたテクニックにも注目だ。

2つ目は「Sensual Natural」。一転して、グレーのタートルネックにデニムという極めてシンプルな装い。しかし、そこから匂い立つのは抗えないほどの色気。緩めたベルトから覗く、鍛え上げられた美しい腹筋から目が離せない。素肌そのものの美しさを引き立たせたメイクにアクセントとなったドライなエアリーヘアにキュン。

3つ目は「Hyper Super Sexy」。セクシーの頂点に君臨する、中島健人の真骨頂！ とろみのあるシャツのブラックルックとセットの赤いシフォンが織りなす「黒と赤の世界」。ロングスカーフをほどき、腕に縛り、時には目元を隠し、そっと噛む…。妖艶さとサディスティックな薫りが漂う、演劇のワンシーンのような官能的ビジュアルに圧倒されるはず。中島の彫りの深さを印象的に見せる肌作りに忍ばせた「赤の魔法」をお見逃しなく。

■追い求めるアイドルのNo.1。中島健人の覚悟とは？

インタビューでは、特集にちなみ、中島の“惹かれる人”について語った。また、なぜ今、あえて「アイドル」をテーマにアルバムを作ったのか？ アルバム『IDOL1ST』に込めた覚悟と、彼が追求し続ける「究極のアイドル像」の核心に迫る。

アイドルの魔法で魅了する表現者・中島と、美の魔術師・小田切。メイク中や撮影中でも意見を交わし合いながら、もっと高みへ追求してくふたりは互いをリスペクトし合い、初対面でありながらも、息ぴったり。対談では、今回の撮影を通しての互いのプロフェッショナルな姿について、「惹かれるビジュアル」について話した。誌面では、小田切による今回のメイク解説も掲載している。

