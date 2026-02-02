YOASOBI「勇者」MV2億回再生突破！TVアニメ『葬送のフリーレン』オープニングテーマ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YOASOBIが2023年9月29日に配信リリースした「勇者」のMVが、YouTubeにて2億回再生を突破した。

■MVは『葬送のフリーレン』オリジナルアニメーションで構成

本楽曲は、2023年9月より放送されたTVアニメ『葬送のフリーレン』（第一クール）のオープニングテーマとして書き下ろされた。『葬送のフリーレン』原作者・山田鐘人監修による書き下ろし小説をもとに制作され、作品で描かれる、どこか寂しく哀愁のある空気感や、主人公フリーレンの変化する心の動きを表現し、物語のあらたな始まりを想起させる楽曲に仕上がっている。

MVは、TVアニメ『葬送のフリーレン』本編と同じくマッドハウスが制作を行い、全編『葬送のフリーレン』のオリジナルアニメーションで構成。フリーレン、勇者ヒンメル、僧侶ハイター、戦士アイゼンの“勇者パーティー”の4人が旅する姿、なかでもフリーレンと彼女に大きな影響を与えるヒンメルの絆を感じさせる描写、そして時折り目に飛び込む切り絵のような演出が印象的な映像となっている。

2026.03.04 ON SALE

SINGLE「アドレナ / BABY」

