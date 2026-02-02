2日11時現在の日経平均株価は前週末比128.05円（0.24％）高の5万3450.90円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1008、値下がりは526、変わらずは59と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を101.88円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が27.07円、ＴＤＫ <6762>が26.82円、ＫＤＤＩ <9433>が18.65円、ダイキン <6367>が15.38円と続く。



マイナス寄与度は78.22円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、アドテスト <6857>が57.49円、レーザーテク <6920>が49.2円、ＳＢＧ <9984>が36.1円、コナミＧ <9766>が28.58円と続いている。



業種別では33業種中23業種が値上がり。1位は空運で、以下、海運、建設、輸送用機器と続く。値下がり上位には証券・商品、石油・石炭、その他金融が並んでいる。



※11時0分9秒時点



株探ニュース

