ペンギンにも“イヤイヤ期”？『エンペラーペンギン』の赤ちゃんがエサを前に首をフリフリ なかなか食べない様子がまるで人間の子どものようだと話題に 和歌山・アドベンチャーワールド
和歌山県白浜町の「アドベンチャーワールド」で飼育されているエンペラーペンギンの赤ちゃん。エサの魚を前に、首を振ってなかなか食べない姿が人間の子どもの「イヤイヤ期」のようだと話題になっています。
生後４カ月のエンペラーペンギンの赤ちゃん。アドベンチャーワールドでは去年９月３０日、４年ぶり１６羽目の赤ちゃんとして誕生しました。
話題になった動画では、飼育員がエサの魚を見せますが、首を振ってなかなか食べてくれません。飼育員が魚の大きさを変えて何度かトライし、ようやく食べてくれました。
アドベンチャーワールドによりますと、実はこの首を振る仕草は、体に入った余分な塩分を体の外に排出するための行動で、エサを嫌がっているわけではないそうです。
（アドベンチャーワールド広報担当者）
「今回の投稿を多くの方にご覧いただけて大変うれしく思います。ぜひこれからの成長を温かく見守っていただくとともに、パークへ遊びに来ていただき、今しか見ることのできないかわいらしい姿に会いに来てください」