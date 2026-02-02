ペンギンにも“イヤイヤ期”？『エンペラーペンギン』の赤ちゃんがエサを前に首をフリフリ　なかなか食べない様子がまるで人間の子どものようだと話題に　和歌山・アドベンチャーワールド

和歌山県白浜町の「アドベンチャーワールド」で飼育されているエンペラーペンギンの赤ちゃん。エサの魚を前に、首を振ってなかなか食べない姿が人間の子どもの「イヤイヤ期」のようだと話題になっています。



生後４カ月のエンペラーペンギンの赤ちゃん。アドベンチャーワールドでは去年９月３０日、４年ぶり１６羽目の赤ちゃんとして誕生しました。



話題になった動画では、飼育員がエサの魚を見せますが、首を振ってなかなか食べてくれません。飼育員が魚の大きさを変えて何度かトライし、ようやく食べてくれました。





その姿はまるで人間の子どもの成長過程で、何でも「イヤ！」と自己主張する「イヤイヤ期」のよう。Ｘでは、「かわいい」「わがままを言わないで」などの温かいコメントが集まっています。アドベンチャーワールドによりますと、実はこの首を振る仕草は、体に入った余分な塩分を体の外に排出するための行動で、エサを嫌がっているわけではないそうです。（アドベンチャーワールド広報担当者）「今回の投稿を多くの方にご覧いただけて大変うれしく思います。ぜひこれからの成長を温かく見守っていただくとともに、パークへ遊びに来ていただき、今しか見ることのできないかわいらしい姿に会いに来てください」