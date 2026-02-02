読売新聞社が公表する日本株の株価指数「読売３３３」。

投資情報サイト「トレーダーズ・ウェブ」などを運営する「ＤＺＨフィナンシャルリサーチ」の日本株アナリストである小松弘和氏が、毎週月曜に、前週を振り返りながら、読売３３３の値動きを解説します。構成銘柄の動向も詳しく紹介し、日本株市場の「今」が分かります。

先週の読売３３３

読売３３３は週間で１・７％安。日経平均は１・０％安、ＴＯＰＩＸは１・７％安となった。

米国が「レートチェック」を行ったと伝わり、為替介入に対する警戒が高まったことから、週明けの２６日に幅広い銘柄が下落。その後は持ち直したものの、円高加速に対する懸念が拭いきれず、戻りは鈍かった。決算を材料に個別物色が活況となったが、全体のセンチメント（市場心理）が悪化する中で大きく下げる銘柄も少なくなく、押し目買いには慎重姿勢が見られた。週後半にかけて金・銀価格の値動きが荒くなったことも、買い手控えムードを強めた。なお、連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）では政策金利が据え置かれたが、大方の予想通りでマーケットへの影響は限られた。

読売３３３は週初に大きく下げた後は一進一退。月曜２６日の下げ（７６６円安、１・６６％安）と週間の下げ（７７０円安、１・６７％安）がほぼ同程度であった。ＡＩ関連の動きが良かったこと、アドバンテスト（６８５７）が好決算を発表して大きく上昇したことなどから、これらの影響を受けやすい日経平均の下落率が相対的に小さかった。

個別株の動向は？

同週は半導体関連や電線株など、ＡＩ関連が強く買われる場面があった。また、決算を発表した銘柄の振れ幅が大きくなった。メモリ大手の米サンディスクが好決算を発表したことなどを追い風に、キオクシアＨＤ（２８５Ａ）が週間で２３％高と急騰。上方修正や増配を発表したマキタ（６５８６）は発表翌日の３０日にストップ高となった。

一方、決算が市場の期待に届かなかった野村総合研究所（４３０７）が急落。株価が高値圏にあった銘柄は事前に業績に対する期待も相応に高まっており、ＮＥＣ（６７０１）やきんでん（１９４４）は上方修正を発表しても大幅安となった。

構成銘柄紹介

カプコン（９６９７）

「ストリートファイター」「バイオハザード」「モンスターハンター」など、人気作品を多く抱えるゲーム大手。第３四半期決算では、連結の営業利益が前年同期比７５％増の５４３億円と大幅増益を達成。昨年後半にかけて株価が下り坂となっていた分、値頃感が出てきており、決算を材料に大きく水準を切り上げた。時価総額は２兆１０００億円台。

東京応化工業（４１８６）

半導体製造装置向けの感光性樹脂（フォトレジスト）に強みを持つ。ＡＩ関連物色の深掘りが進み、同社やレゾナックＨＤ（４００４）など、半導体材料を手掛ける銘柄の注目度が高まった。２５年１２月期の業績見通しを上方修正したことも好感されて、週間では２桁の上昇率となった。時価総額は９３００億円台。

執筆者紹介

小松 弘和（こまつ・ひろかず）

投資情報サイト「トレーダーズ・ウェブ」などを運営する「株式会社ＤＺＨフィナンシャルリサーチ」の日本株情報部アナリスト。証券会社、生命保険会社勤務のほか、マネーサイトでの株式分析経験などがあり、金融全般に精通している。

「読売３３３」は、読売新聞社が公表する新たな株価指数。最大の特徴は、３３３銘柄をすべて同じ比率（約０・３％）で組み入れる「等ウェート型」という算出方法で、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティングが算出実務を担っている。国内のすべての上場株式の中から、売買代金と浮動株時価総額によって銘柄選定が行われている。年４回ウェート調整を行い、毎年１回、１１月の最終金曜日に銘柄入れ替えを実施する。

※本資料は、株式会社ＤＺＨフィナンシャルリサーチ（以下、当社）が信頼できると判断した各種データ、公開情報に基づいて作成しておりますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。ここに示したすべての内容は、当社で入手しえた資料に基づく現時点での判断を示しているに過ぎません。本資料の利用に際しては、ご自身でリスク等についてご判断くださいますようお願い申し上げます。本資料で記載・掲載している数値および材料などは、会社発表資料のほか各証券取引所、弊社提携先などのデータに基づき作成したものです。