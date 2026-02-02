ÊÆÂçÅýÎÎ·Ï¤Î´ë¶È¤Ë700²¯±ß¡¡UAE²¦Â²½Ð»ñ¤ÈÊÆ»æÊóÆ»
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ»æ¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤Ï1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë¤Î²¦Â²¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Î°ìÂ²¤¬´Ø¤ï¤ë°Å¹æ»ñ»º¡Ê²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ë´ë¶È¤ËÌó5²¯¥É¥ë¡ÊÌó776²¯±ß¡Ë¤ò½Ð»ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ºòÇ¯1·î¤Ë2´üÌÜ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë4ÆüÁ°¤Ë·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½Ð»ñÈæÎ¨¤Ï49¡ó¡£UAE¤Î¥à¥Ï¥ó¥Þ¥ÉÂçÅýÎÎ¤Î¿ÆÂ²¤Ç¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤ë¥¿¥Õ¥Ì¡¼¥ó»á¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¡£Æ±»æ¤Ï¡¢³°¹ñÀ¯ÉÜ¹â´±¤¬ÊÆÂçÅýÎÎ¤Î´ØÏ¢´ë¶È¤ÎÂç³ô¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»öÂÖ¡×¤ÈÊóÆ»¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤È°ìÂ²¤ÏÃÏ°Ì¤òÍøÍÑ¤·»äÊ¢¤òÈî¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤¬Àä¤¨¤º¡¢³°¸ò¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£