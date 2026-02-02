¡Ú£Í£Ì£Â¡ÛÄ¶ÍË¾º¸ÏÓ¤À¤Ã¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥³¥í¡¼¥ó¡¡ÁÛÄê³°¤ÎMLBÀ¸³è11Ç¯¡Ö²¿ÅÙ¤âÌîµå¤ò¼¤á¤è¤¦¤È¡Ä¡×
¡¡¹â¹»»þÂå¤Î¥À¥Ë¡¼ËÜ¿Í¤¬Ê¹¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëà¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¡ÊÄ¶´üÂÔ¤ÎÀ±¡Ëá¤À¤Ã¤¿¥À¥Ë¡¼¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤òÃÇ¤Ã¤Æ¿Ê³Ø¤·¡¢²Ú¡¹¤·¤¤Âç³ØÌîµåÀ¸³è¤ò²á¤´¤·¤¿¸å¤Ë¥×¥íÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¥Ò¥¸¤Î¼ê½Ñ¤ò´Þ¤à£³ÅÙ¤Î¥±¥¬¤ÈÀï¤¦£´Ç¯´Ö¡£Âç³Ø¤âÅ¾¡¹¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦²¿ÅÙ¤âÌîµå¤ò¼¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤À¡£¥É¥é¥Õ¥È¤µ¤ì¤¿¸å¤â¡¢ÍúÎò½ñ¤Ëà¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¤·¤¿á¤È½ñ¤±¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÂ³¤±¤¿ÉôÊ¬¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬£±£³Ç¯¤¿¤Ã¤Æº£¤âÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ºÊ¤È¤è¤¯¾Ð¤¤¹ç¤¦¤è¡£¡Ø³Ð¤¨¤Æ¤ë¡ª¡©¡¡£±Ç¯¤ä¤Ã¤¿¤é¼¤á¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤Þ¤µ¤«¤À¤è¤Í¡×
¡ÖºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢Èà¤ÎÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢¥À¥Ë¡¼¤ÎÁ°¸å¤ÎÅê¼ê¤¬µåÂ®£¹£¸¥Þ¥¤¥ë¡Ê£±£µ£¸¥¥í¡Ë¤ÎÂ®µå¤òÅê¤²¤¿Ãæ¡¢¥À¥Ë¡¼¤ÎµåÂ®¤Ï£¸£³¥Þ¥¤¥ë¡Ê£±£³£´¥¥í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¶áÇ¯¡¢µåÂ®¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¿Ê¤à¥á¥¸¥ã¡¼¤Î´ð½à¤È¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥»¥«¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤â¤Þ¤¿»ö¼Â¤À¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¥À¥Ë¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âÂç»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï³ØÀ¸Æ±»Î¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢Åö»þ¤¹¤Ç¤Ëº§Ìó¼Ô¤À¤Ã¤¿¸½ºÊ¥í¡¼¥ì¥ó¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤À¡£
¡Ö·ëº§¤¹¤ë¤Ê¤éºÊ¤òÍÜ¤¦¤è¤¦¤Ë¡×¡£°å»Õ¤Ç¤¢¤ëÉã¤Î¥Ý¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢Â©»Ò¤¬¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÈ¿ÂÐ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£±¤Ä¤À¤±¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¶µ¤¨¤ò¥À¥Ë¡¼¤â¼«Á³¤È¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó³«ºÅÃæ¤Î£µ¤«·î´Ö¤À¤±·î¿ôÀé¥É¥ë¤ÎµëÎÁ¤¬½Ð¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢²ÈÄÂÊä½õ¤Ê¤É¤â¤Ê¤¯¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ£±¿ÍÊë¤é¤·¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¶â³Û¡£¤â¤¦²¿Ç¯¤â¥±¥¬Â³¤¤Ç¡¢¸½¼Â¤ò·ù¤È¸À¤¦¤Û¤É¸«¤Æ¤¤¤ë¾å¡Ö¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤â¼«Ê¬¤Ï£¸£´¥Þ¥¤¥ë¡Ê£±£³£µ¥¥í¡Ë¤·¤«½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê£¹£µ¡Á£¹£·¥Þ¥¤¥ë¡Ê£±£µ£³¡Á£±£µ£¶¥¥í¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¸·¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¡£¾¯¤·¤Ç¤â¤¤¤¤»Å»ö¤Ë½¢¤¡¢Èà½÷¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡£¥À¥Ë¡¼¤Ï¤½¤¦³ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¾å¤Ë¾å¤¬¤êÂ³¤±¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡££²£°£±£´Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó½ª¤ï¤ê¤Ë£²£Á¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥×¥íÆþ¤ê¤«¤é¤ï¤º¤«£±Ç¯È¾¤ÇµåÂ®¤â£¹£²¥Þ¥¤¥ë¡Ê£±£´£¸¥¥í¡Ë¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²ÈÂ²¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤¬ºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤À¤«¤é¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¾º³Ê¤·¡¢½é¤á¤Æ¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£Ìîµå¤Ç¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¡¡¼ÂºÝ¤Î¥À¥Ë¡¼¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï·è¤·¤ÆÊ¿¤¿¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾º³Ê¤È¹ß³Ê¡¢²ò¸Û¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¡¢¥±¥¬¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ù¤¿¤Î¤â¤³¤³£²Ç¯¤Û¤É¤ÎÏÃ¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â²¿ÅÙ¤â¡Ö¼¤á¤è¤¦¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë²¿¤È¤«Æ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ê¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð£±£±Ç¯¡££²¿Í¤ÎÂ©»Ò¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡ÖÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤«¡¢¤³¤Î£±£±Ç¯¤Ç³Ø¤ó¤À¡£¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¦¤Þ¤¯²óÅ¾¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¤µå¤ò¥×¥ì¡¼¥È¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÅê¤²¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤¢¤È¤ÏÅ·¤ËÇ¤¤»¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡£²·î¤ËÆþ¤ê¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡£»ä¤¿¤Á¥á¥Ç¥£¥¢¤âµ¤»ý¤Á¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤ëµ¨Àá¤À¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥À¥Ë¡¼¤Ï¤Þ¤À¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡£²Ì¤¿¤·¤Æº£Ç¯¤â¡¢Èà¤Ë²ñ¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Î½Õ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤¬¸òºø¤¹¤ë¡£
¡¡¡ù¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥³¥í¡¼¥ó¡¡£±£¹£¸£¹Ç¯£±£°·î£²£¶ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥ß¥º¡¼¥ê½£¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹½Ð¿È¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é£²£°£°£¸Ç¯¤Î£Í£Ì£Â¥É¥é¥Õ¥È£±£·½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ£µ£±£·°Ì¡Ë¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î·ÀÌó¤»¤º¡¢£±£²Ç¯¤Î£²£µ½äÌÜ¡ÊÆ±£·£·£¶°Ì¡Ë¤ÇÆþÃÄ¡££±£´Ç¯£¹·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç³èÌö¡£¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ä¥¤¥ó¥º¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡¢¥Ä¥¤¥ó¥º¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢£²£³Ç¯¤Ï£¶£±»î¹ç¡Ê£µ£±²ó£±¡¿£³¡Ë¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£µ£¸Ã¥»°¿¶¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£¸£±¤Ç¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡££±£·£¸¥»¥ó¥Á¡¢£¸£¶¥¥í¡£