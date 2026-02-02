「え、37.5度！？」焦って小児科へ駆け込んだ私。告げられた“意外な原因”に「守りたい気持ちが強すぎた」

生後6か月の息子を連れて、同じ月齢の赤ちゃんを持つ友人宅へ集まった日。思いがけない発熱に動揺し、慌てて小児科へ向かいました。筆者が初めての育児で空回りしていた頃の、忘れられない出来事です。

赤ちゃん連れの集まりで感じた違和感

息子が生後6か月の頃、同じ月齢の赤ちゃんを持つ友人宅に、親子4組で集まることになりました。



抱っこ紐から息子を降ろした瞬間、違和感を感じました。





初めての発熱疑惑

「あれ、なんだか熱い？」気のせいだろうかと一瞬思いましたが、周りのママたちも「息子くん、顔赤くない？」と声をかけてくれました。その一言で、不安が一気に膨らみました。

友人が体温計を持ってきてくれて測ると、表示されたのは37.5度。



乳児の平熱は高めだと知ってはいましたが、顔のほてり具合がいつもと違います。



「え？ 熱？ 風邪？」初めてのことで、頭の中が真っ白になりました。



周囲には赤ちゃんばかり。「もし、何か感染症だったら、うつしてしまったらどうしよう」その思いが先に立ち、楽しいはずの集まりを早々に失礼して帰宅しました。



急な帰宅を申し訳なく思いましたが、友人たちは「お大事にね」と温かく送り出してくれました。



家に着くなり、息子を連れて急いで小児科へ向かいました。