大阪・新世界のシンボル、通天閣の「節分福豆まき」か1日に開かれた。通天閣では例年、節分の前に“ひと足早く”邪気を払う。

1956（昭和31）年から始まった恒例行事で、今年で70回目を迎えた。

この日は、通天閣観光株式会社もグループの一員である南海電鉄の創業140周年記念事業のラストイベントとして開催。

マスコットキャラクター・ラピートくん（南海電鉄）、せんぼくん（泉北高速鉄道）、鉄道ファンのタレント・斉藤雪乃さんらをゲストに招き、地上約100メートルの特別屋外展望台から豆まきを行った。

通天閣が傘下に入る南海電鉄の創業140周年記念イベントのラストを飾る「通天閣節分福豆まき」ラピートくんやせんぼくん、南海電鉄・岡嶋信行社長（前列左）、鉄道ファンのタレント・斉藤雪乃さん（中央）、通天閣観光・金森哲朗会長（2列目左）らが、地上100メートルの展望台から豆をまいた＜2026年2月1日 8時51分撮影 大阪市浪速区＞

また同日、ライブエンタテインメントの公式ディスカウントチケットストア「TKTS大阪通天閣」もオープン。

TKTS大阪通天閣もオープン

TKTSは、ニューヨーク発祥のチケットストアで、ミュージカル、歌舞伎、能、音楽、スポーツなど幅広いジャンルのチケットを当日や近日分に限り、最大50%オフの特別価格で提供している。関西では大阪・難波観光案内所に続いて2店舗目。国内では東京、福岡と並び展開する。

通天閣地下「わくわくランド」のtkts 映画時間は10時〜19時30分

金森哲朗・通天閣観光会長は、「成功裏に終わった大阪・関西万博の勢いを引き継ぎ、新世界のにぎわいを発信したい。昨年12月、最寄りの南海・新今宮駅に『#まいど通天閣』という副駅名が付き、近隣の回遊性が高まりつつある」と話した。

1000個用意された福豆の袋はわずか20分でなくなった

岡嶋信行・南海電鉄社長は、「関西空港から特急・ラピートに乗って新今宮駅へ、という流れが出てきた。多くのインバウンドが訪れる通天閣一体がにぎわい、大阪・ミナミを国際的な都市空間とする『グレーターなんば構想』にはずみをつけたい」と抱負を語った。

斎藤雪乃さんは、通天閣創業100年（2012年）PR大使を務めた。今回は、これを機にコシノジュンコさんがデザインして新調された南海電鉄乗務員の制服を着て登場。初めての豆まきに、「70年続くイベントに参加できて光栄。少し緊張した。（豆を）遠くに飛ばせるように練習した甲斐があった。制服を着たのも後押しになったかな」と微笑んだ。