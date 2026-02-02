ベルメゾンが、TVアニメ『ブルーロック』に登場する人気キャラクターの誕生日を記念したグッズを順次展開。

第1弾として、主人公・「潔世一」のバースデーグッズを受注生産します☆

ベルメゾン TVアニメ『ブルーロック』グッズ

予約受付開始日時：2026年2月2日（月）11時頃〜

発送予定：2026年3月下旬より順次

販売店舗：ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

※期間内にお届け可能な生産体制の数量を超える注文があった場合、それ以降の予約受付を終了する可能性があります

サッカーをテーマにしたTVアニメ『ブルーロック』に登場する人気キャラクターの誕生日を記念して、ベルメゾンがオリジナルのバースデーグッズを順次展開。

第1弾は主人公「潔世一（いさぎ よいち）」の誕生日・4月1日に向けて、アクリルスタンドやケーキトッパーなど計8点が予約販売されます！

ベルメゾンが展開するTVアニメ『ブルーロック』グッズは、推しキャラクターの誕生日を祝うため、誕生日の星座をテーマにしたオリジナルアートを使ったデザイン。

グッズの予約受付は、各キャラクターの誕生日約2カ月前に開始され、受注生産で販売されます！

予約グッズはキャラクターの誕生日までに届くので、誕生日当日の記念撮影やお祝いに使用可能です。

2018年より「週刊少年マガジン」（講談社）で連載がスタートした、サッカーを題材とする漫画が原作のTVアニメ『ブルーロック』

日本をW杯優勝に導く世界一のストライカーを育てるため立ち上げられた「青い監獄（ブルーロック）」プロジェクト。

そこに、300人ものフォワードポジションの高校生たちが集い、過酷な試練を乗り越えていく内容と個性的なキャラクターに多くの読者が魅了されています☆

幅広い年齢層のファンに愛されていることから、多くの人が楽しめるよう、手に取りやすい価格帯を中心としたラインナップでグッズを展開。

グッズ第1弾は、主人公「潔世一」の誕生日が4月1日であることから、牡羊座（おひつじざ）をモチーフにしたデザインです！

羊の角をつけた「潔世一」が、バースデーケーキを美味しそうに頬張る愛らしい姿を、ベルメゾンオリジナルアートとして描き起こし。

バースデーパーティーのお部屋をイメージした風船などの飾りつけに加え、星座盤や星空をデザインした壁紙を配置し、バースデーのお祝いムードを演出します。

今後も、その他のストライカーたちをクローズアップしたコレクションも企画されているので、要チェックです☆

ジオラマアクリルスタンド

価格：3,290円(税込)

箱型のジオラマアクリルスタンドは、まるでバースデーパーティーをしているお部屋のよう。

ケーキとプレゼントを背景に、牡羊座イメージの「潔世一」を飾れます☆

揺れるアクリルスタンド

価格：1,980円(税込)

指で台座を押すと、ゆらゆら動く、揺れるアクリルスタンド。

動きを楽しむことができ、台座部分にはプレゼントのイラストが入っています！

ケーキトッパー2本セット

価格：1,980円(税込)

お祝い用に用意したケーキに挿せる、ケーキトッパー2本セット。

フォト用グッズとして、ぬいぐるみなどと一緒に撮影するときにも使えます☆

アクリルマドラー

価格：1,190円(税込)

オリジナルアートを使った、アクリルマドラー。

トップ部分の突起をグラスのふちにひっかけることができ、マドラーが沈まないように工夫されています！

トレーディングカード＆ケース

価格：1,980円(税込)

カードケースと重ねてアレンジを楽しめる、トレカ＆クリアカードのセット。

アレンジ次第で、いろんな楽しみ方ができるグッズです。

缶バッジ

価格：690円(税込)

存在感のある大きめ缶バッジは、バースデーデザインの台紙にセットしてお届け。

特別感あるデザインで、お誕生日を盛り上げてくれます☆

缶バッジ時計

価格：5,990円(税込)

お祝い後も普段使いの壁掛け時計として使用できる、缶バッジがモチーフの時計。

可愛らしい描き起こしアートがあしらわれた時計が、お部屋を彩ってくれます！

ファブリックポスター

価格：4,990円(税込)

縦100cmと、存在感あるサイズのファブリックポスター。

アニメ作中の魅力的な場面アートが使用されています☆

購入特典「オリジナル場面写ステッカー」

期間：2026年2月2日(月)11:00〜2月12日(木)11:00まで

※1回の注文で景品1点をお届け

※景品は商品と一緒にお届け

対象の『ブルーロック』グッズを3,500円（税込）以上購入すると、特典として「オリジナル場面写ステッカー」をプレゼント。

TVアニメ『ブルーロック』グッズ第1弾もまとめて注文したくなります！

第1弾は、主人公「潔 世一」のバースデーグッズ計8点を予約販売。

ベルメゾンのTVアニメ『ブルーロック』グッズは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて順次予約受付が開始されます。

©金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会

※画像はイメージです

