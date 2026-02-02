俳優・鈴木亮平が主演すするＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜・午後９時）の第３話が１日に放送され、世帯平均視聴率が１０・３％を記録したことが２日、分かった。

初回は１３・３％でスタート。第２話は１１・７％。今回も２桁を維持し、個人視聴率は６・６％だった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ（鈴木亮平）が自らの潔白を証明し、真犯人を見つけ出すために、愛する家族と過去を捨てて警視庁の悪徳刑事に“リブート”するストーリー。戸田恵梨香、Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの永瀬廉、Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥの藤澤涼架ら豪華キャストが出演。主題歌は４人組バンド「Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」の「Ａｇａｉｎ」。

第３話は急展開。早瀬（鈴木亮平）は、突然現れた儀堂の妻・麻友（黒木メイサ）と一香（戸田恵梨香）が鉢合わせる場面に居合わせてしまう。麻友が今なお儀堂（鈴木亮平）を想い、別れるつもりは一切ないことを知り、言葉を失う早瀬。動揺を抱えたまま警視庁に戻った早瀬を待っていたのは、再び現れた麻友だった。

一方、真北（伊藤英明）と捜査二課の土方（愛希れいか）は、儀堂と冬橋（永瀬廉）の関係を把握し、冬橋の“裏の顔”について独自に捜査を進めていた。

そして消えた１０億円をめぐり、海江田（酒向芳）が不審な動きを見せ始める。そんな中で早瀬は、儀堂のロッカールームで一台のパソコンを発見。中身を開いたその瞬間、そこには、夏海殺害事件に隠されていた“ある真実”が記されていて…と展開した。

放送後、公式ＳＮＳでは「戦慄 儀堂が生きている！？早瀬万事休す！１００億円事件勃発！そして、一香の告白」とし、緊迫した第４話の予告を公開。その上で「来週２月８日は衆議院議員総選挙のため放送はお休みとなります。第４話は２月１５日（日）よる９時放送」と放送が２週間後になることを伝えた。

ネットは「異次元レベルで見応えがある」「誰が誰ぇーーー？？？」「再来週まで待ち切れません！！」「ちょっとまって。来週、お休みなんかーい」「週選挙で無いの辛い」「続き気になるてええええええ」と悲鳴が上がっている。