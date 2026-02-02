NiziU、透明感あふれる最新ビジュアル公開 約1年9ヶ月ぶりEPリリース
9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）が、2nd EP『Too Bad』を4月1日にリリースすることが2日、発表された。
【集合ショット】天使…？ホワイトで揃えたドレスで登場したNiziU
本作は、2024年7月にリリースされた『RISE UP』から約1年9ヶ月ぶりのEPとなり、リリースの情報とともに最新ビジュアルも公開。白い衣装をまとい、NiziUにしか放つことができない透明感あふれるビジュアルとなっている。
タイトル曲「Too Bad」は、受け身の“いい子”だった自分から一歩踏み出し、主体的に未来を切り開いていく姿を表現した楽曲。昨年デビュー5周年を迎えた際にサプライズで公開されたWithU（ファンネーム）への想いを込めてメンバー自らが歌詞を書き下ろした「Light it Up」と、カバー曲1曲を含む全3曲も収録曲として収められている。
形態ごとに異なる特典もある。初回生産限定盤AにはJK撮影のメイキング映像、初回生産限定盤Bには28ページの撮り下ろしフォト・ブックレットが付属。新たに追加された期間生産限定盤にはメンバーソロ絵柄のビジュアルカード9枚セットとトレーディングカードスタンドが付属するなど豪華な内容になっている。さらに、形態ごとに異なる絵柄のトレーディングカードもある。
また、きょう2日からSonyMusic Shop限定WithU盤の予約もスタート。WithU盤購入者対象イベントも発表された。
2月14日からは、全国5都市12公演を巡る5度目となる全国ツアー『NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion”』が愛知県・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）ホールAよりスタート。昨年、NiziU史上最多公演数となる全国21都市23会場・全32公演をめぐって、約8万人を動員したホールツアーを経て、さらなる成長を遂げたライブパフォーマンスとなる。
